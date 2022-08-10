Податок на Google поповнив бюджет України на $76 млн за три місяці. Гроші перерахували великі корпорації, серед яких Google, Apple, Facebook та Instagram.

Про переваги такого податку заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Чиновник додав, що за останні три місяці бюджет разом поповнили відразу 53 великих компаній на $76 млн. Найбільше віддали великі корпорації, які володіють соцмережами та магазинами додатків – Google, Apple, Facebook та Instagram.

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– Завдяки імплементації сучасних європейських норм щодо оподаткування електронних сервісів, армія отримала значне фінансування у війну, – заявив Гетманцев.

За заявами чиновника, обов’язковий збір не призвів до банкрутства компаній, як раніше прогнозували “експерти”.

Навіть сервіс для дорослих Onlyfans не постраждав – компанія віддала Україні понад $600 тис.

Податок на Google запровадили в Україні в червні 2021 року – йдеться про закон №1525-IX. Суть змін полягає в обов’язковому податку для компаній, які зареєстровані за межами України та надають цифрові послуги. Корпорації мають віддати нашій країні 20% своїх доходів усередині України.

На такий крок першим пішов сервіс Onlyfans та виплатив $305 тис. Щоправда, скільки заплатили інші корпорації – не повідомлялося.