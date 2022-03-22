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Обход санкций с помощью кражи: в России возросла популярность торрент-трекеров

22 марта 2022, 15:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хакеры
Источник: Depositphotos

В России начали активно пользоваться торрент-трекерами. Так, изменения были замечены на фоне начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля и введения различных санкций против РФ.

По данным российский СМИ, популярность таких сервисов увеличилась на 21% за последнюю неделю, в сравнении декабрем 2021 года. 

С помощью трекеров можно красть различный цифровой контент — ПО для компьютеров, фильмы, сериалы, фото, видео и игры. 

Ожидаемо, интернет-трафик с игровых библиотек Steam, GOG и Epic Games снизился почти на 30%. Российская соцсеть ВКонтакте стала популярнее на 95% — там также в доступе нелегальный краденый контент. Примечательно, что трафик Facebook и Instagram снизился на более чем 70%. 

Напомним, на днях в России запретили использование соцсетей Марка Цукерберга. В Кремле считают, что в Facebook и Instagram ведется экстремистская деятельность, которая может навредить как некоторым персонам, так и всему обществу. Граждане страны-агрессора остались и без развлекательного сервиса TikTok. Одно из самых популярных приложений в мире приостановило свою деятельность на территории РФ.

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Теги
Війна в Україні , Россия
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