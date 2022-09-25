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Новий дизайн YouTube злили в мережу до релізу: оновлено нічну тему та рекомендації

25 Вересня 2022, 16:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
YouTube
Джерело: Depositphotos

YouTube готується до серйозного оновлення. Google вирішив змінити дизайн та інтерфейс найбільшого відеосервісу у світі, і оновлення вже можна оцінити.

Зміни були підготовлені як для веб-версії для ноутбуків і комп’ютерів, так і для мобільних пристроїв через браузер.

Оновлення стало доступним деяким користувачам на короткий проміжок часу, але в мережі вже з’явилися скріншоти з покращеним YouTube.

Зараз дивляться

Основна зміна – це заокруглені рамки підсвічування елементів, які рекомендує сервіс. Раніше вони візуально нагадували пігулки завдяки формі. Також компанія попрацювала над нічною темою – темні тони зробили більш насиченими. При цьому візуально сприйняття контенту на екрані виглядає набагато простішим.

Поки що компанія не поспішає запускати оновлення – сервіс для користувачів залишається незмінним.

Нещодавно пошуковик зробив ще один великий анонс – тепер у Google можна буде видаляти інформацію про себе. Йдеться про контактні дані та особисту інформацію, яку пошуковик отримує під час користування. Компанія робить все, щоб убезпечити своїх користувачів, та зробити екосистему сервісів та додатків надійною.

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