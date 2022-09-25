YouTube готується до серйозного оновлення. Google вирішив змінити дизайн та інтерфейс найбільшого відеосервісу у світі, і оновлення вже можна оцінити.

Зміни були підготовлені як для веб-версії для ноутбуків і комп’ютерів, так і для мобільних пристроїв через браузер.

Оновлення стало доступним деяким користувачам на короткий проміжок часу, але в мережі вже з’явилися скріншоти з покращеним YouTube.

Зараз дивляться

new youtube design, huh? everything is SO ROUNDED. i’m glad we finally have some kind of parity between mobile and desktop, and that youtube has an interesting design language. about damn time they replaced that 2011 default google search bar. here’s hoping this design sticks. pic.twitter.com/9MdcBeCw42 — ectoBiologist (@futuracrylic) September 22, 2022

Основна зміна – це заокруглені рамки підсвічування елементів, які рекомендує сервіс. Раніше вони візуально нагадували пігулки завдяки формі. Також компанія попрацювала над нічною темою – темні тони зробили більш насиченими. При цьому візуально сприйняття контенту на екрані виглядає набагато простішим.

Поки що компанія не поспішає запускати оновлення – сервіс для користувачів залишається незмінним.

Нещодавно пошуковик зробив ще один великий анонс – тепер у Google можна буде видаляти інформацію про себе. Йдеться про контактні дані та особисту інформацію, яку пошуковик отримує під час користування. Компанія робить все, щоб убезпечити своїх користувачів, та зробити екосистему сервісів та додатків надійною.