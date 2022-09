YouTube готується до серйозного оновлення. Google вирішив змінити дизайн та інтерфейс найбільшого відеосервісу у світі, і оновлення вже можна оцінити.

Зміни були підготовлені як для веб-версії для ноутбуків і комп’ютерів, так і для мобільних пристроїв через браузер.

Оновлення стало доступним деяким користувачам на короткий проміжок часу, але в мережі вже з’явилися скріншоти з покращеним YouTube.

new youtube design, huh? everything is SO ROUNDED.

i’m glad we finally have some kind of parity between mobile and desktop, and that youtube has an interesting design language. about damn time they replaced that 2011 default google search bar.

here’s hoping this design sticks. pic.twitter.com/9MdcBeCw42

— ectoBiologist (@futuracrylic) September 22, 2022