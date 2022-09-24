Google запустив новий сервіс для видалення інформації про себе із пошукових систем. Тепер зробити це можна набагато простіше та швидше.

Йдеться про ту інформацію, якою володіють пошукові системи. Наприклад, видалення результатів пошуку, що містять інформацію про місцеперебування та іншу конфіденційну інформацію.

Вперше Google анонсував цю функцію ще у травні на конференції – тоді повідомлялося, що сервіс стане доступним у найближчі місяці. Тепер можливість видалення інформації почали надавати користувачам Android смартфонів поступово.

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Щоб перевірити наявність функції, потрібно натиснути аватар. Якщо функція доступна для користувача, з’явиться напис Результати про вас. При натисканні на кнопку відкриється сторінка з інструкцією з видалення інформації з результатів пошукової системи.

Google потрібен час, щоб надати всю зібрану інформацію. Будь-який рядок можна видалити. Наприклад, якщо користувач не хоче, щоб Google знав про місцеперебування будинку, потрібно видалити дані адреси.

За заявою пошуковика, сервіс незабаром буде доступним для користувачів iOS.

Втім, далеко не всі компанії готові попрощатися з особистими даними користувачів – наприклад, зовсім недавно експерти з кібербезпеки з’ясували, що Microsoft і Google крадуть логіни і паролі, які вводяться у фірмових браузерах компаній.