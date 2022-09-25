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Новый дизайн YouTube слили в сеть до релиза: обновлена ночная тема и рекомендации

25 сентября 2022, 16:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
YouTube
Источник: Depositphotos

YouTube готовится к серьезному обновлению. Google решил изменить дизайн и интерфейс крупнейшего видеосервиса в мире, и обновление уже можно оценить.

Изменения подготовили как для веб-версии для ноутбуков и компьютеров, так и для мобильных устройств через браузер.

Обновление стало доступным некоторым пользователям на короткий промежуток времени, но в сети уже появились скриншоты с улучшенным YouTube.

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Основное изменение — это округленные рамки подсвечивания тех элементов, которые рекомендует сервис. Ранее они визуально напоминали таблетки благодаря форме. Также компания поработала над ночной темой — темные тона сделали более насыщенными. При этом визуально восприятие контента на экране выглядит намного проще.

Пока компания не спешит запускать обновление — сервис для пользователей остается неизменным.

Совсем недавно поисковик сделал еще один крупный анонс — теперь в Google можно будет удалять информацию о себе. Речь идет о контактных данных и личной информации, которую поисковик получает во время пользования. Компания делает все, чтобы обезопасить своих пользователей, и сделать экосистему сервисов и приложений надежной.

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