YouTube готовится к серьезному обновлению. Google решил изменить дизайн и интерфейс крупнейшего видеосервиса в мире, и обновление уже можно оценить.

Изменения подготовили как для веб-версии для ноутбуков и компьютеров, так и для мобильных устройств через браузер.

Обновление стало доступным некоторым пользователям на короткий промежуток времени, но в сети уже появились скриншоты с улучшенным YouTube.

new youtube design, huh? everything is SO ROUNDED.

i’m glad we finally have some kind of parity between mobile and desktop, and that youtube has an interesting design language. about damn time they replaced that 2011 default google search bar.

here’s hoping this design sticks. pic.twitter.com/9MdcBeCw42

— ectoBiologist (@futuracrylic) September 22, 2022