YouTube готовится к серьезному обновлению. Google решил изменить дизайн и интерфейс крупнейшего видеосервиса в мире, и обновление уже можно оценить.

Изменения подготовили как для веб-версии для ноутбуков и компьютеров, так и для мобильных устройств через браузер.

Обновление стало доступным некоторым пользователям на короткий промежуток времени, но в сети уже появились скриншоты с улучшенным YouTube.

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new youtube design, huh? everything is SO ROUNDED. i’m glad we finally have some kind of parity between mobile and desktop, and that youtube has an interesting design language. about damn time they replaced that 2011 default google search bar. here’s hoping this design sticks. pic.twitter.com/9MdcBeCw42 — ectoBiologist (@futuracrylic) September 22, 2022

Основное изменение — это округленные рамки подсвечивания тех элементов, которые рекомендует сервис. Ранее они визуально напоминали таблетки благодаря форме. Также компания поработала над ночной темой — темные тона сделали более насыщенными. При этом визуально восприятие контента на экране выглядит намного проще.

Пока компания не спешит запускать обновление — сервис для пользователей остается неизменным.

Совсем недавно поисковик сделал еще один крупный анонс — теперь в Google можно будет удалять информацию о себе. Речь идет о контактных данных и личной информации, которую поисковик получает во время пользования. Компания делает все, чтобы обезопасить своих пользователей, и сделать экосистему сервисов и приложений надежной.