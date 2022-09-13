Вчені виявили нову екзопланету, яка може стати другим домом для людства. Космічне тіло розташоване біля зірки LP 890-9 за 105 світлових років від Землі.

Відомо, що експерти виявили одразу дві планети, але лише одна перебуває на потрібній для життя відстані до зірки. За допомогою телескопа TESS вони з’ясували, що планета теоретично підходить для життя людини. Саме космічне тіло обертається навколо однієї з найхолодніших зірок, відомих людству.

Телескоп зміг вловити миготіння світла, що походить від планети. Це властиво екзопланетам, що проходять між зіркою та телескопом. Космічне тіло отримало назву LP 890-9b, і вчені змогли візуально визначити його максимальні розміри та вагу.

Зараз дивляться

Якщо підрахунки експертів вірні, то LP 890-9b в 1,3 раза більша за Землю, але в 13 разів важча. Вчені сподіваються, що людству вдасться розкрити більше таємниць цієї планети за допомогою телескопа Джеймса Вебба.

Його передові камери, що працюють у різних спектрах, допоможуть визначити основні параметри космічного тіла. Крім того, на відміну від інших екзопланет, LP 890-9b перебуває відносно близько до Землі.

Астрономи впевнені, що в об’єктив телескопа потрапила суперземля – ​​вона більша за нашу планету, і при цьому набагато важча.

Для тих, хто більше думає про колонізацію найближчих планет NASA запустило сервіс для імітації голосу на Марсі. З його допомогою можна дізнатися, як ваш голос звучатиме на сусідній планеті під впливом законів природи.