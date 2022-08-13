NASA створили інструмент, за допомогою якого можна почути звучання власного голосу на Марсі. Сервіс дозволить більше дізнатися, як влаштовані інші планети, життя на них і з чим зіткнуться колонізатори.

Ідею реалізували завдяки марсоходу Perseverance, який довгий час збирає дані із найближчої планети. Інформацією скористалися вчені NASA, які створили програму.

Щоб оцінити можливості сервісу, потрібно на сайті космічного агентства перейти в розділ Звуки Марса, а потім на вкладці Ви на Марсі (You on Mars) натиснути й утримувати кнопку на мікрофоні протягом 10 секунд. Сайт використовуватиме мікрофон пристрою, а потім можна почути змінену звукову доріжку після обробки.

Зараз дивляться

– Марс має незвичайну атмосферу в порівнянні з Землею, з дуже іншою температурою, щільністю та хімічним складом. Ці відмінності матимуть три основні ефекти на звук, повідомляється на сайті NASA.

Так, звуку на Марсі потрібно більше часу, щоб досягти вуха – 240 м/с проти 340 м/с на Землі. Також він нижчий, ніж на нашій планеті – все через атмосферу, яка приблизно у 100 разів менш щільна.

До того ж, перші колонізатори будуть у скафандрах з наявністю рації.

Зараз астрономи займаються не лише вивченням Марсу – NASA відправить до космосу Апарат CubeSat, який виглядає як коробка для взуття. Він обертатиметься навколо Місяця і збиратиме дані про супутника Землі.