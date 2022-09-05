Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував дві спіральні галактики, які називаються SDSS J115331 та LEDA 2073461. Вони розташовані на відстані понад мільярд світлових років від Землі.

Незважаючи на те, що на зображенні здається ніби галактики стикаються, насправді вони не взаємодіють. А таке розташування є випадковим.

Цей знімок є одним із багатьох спостережень телескопа в рамках проєкту Galaxy Zoo. Він складається з того, що групи із сотень тисяч добровольців займаються класифікацією галактик.

Зараз дивляться

У ході початкового проєкту Galaxy Zoo добровольці виявили цілу низку дивних і дивовижних галактик, таких як незвичайні спіральні галактики з трьома рукавами і галактики з кільцями, що стикаються.