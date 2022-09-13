Ученые обнаружили новую экзопланету, которая может стать вторым домом для всего человечества. Космическое тело расположено возле звезды LP 890−9 в 105 световых годах от Земли.

Известно, что эксперты обнаружили сразу две планеты, но лишь одна находится на необходимом для жизни расстоянии к звезде. С помощью телескопа TESS они выяснили, что планета теоретически пригодна для жизни человека. Само космическое тело вращается вокруг одной из самых холодных звезд, известных человечеству.

Телескоп смог уловить мигание света, исходящее от планеты. Это свойственно экзопланетам, которые проходят между звездой и телескопом. Космическое тело получило название LP 890−9b, и ученые смогли визуально определить его максимальные размеры и вес.

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Если подсчеты экспертов верны, то LP 890−9b в 1,3 раза больше Земли, но в 13 раз тяжелее. Ученые надеются, что человечеству удастся раскрыть больше тайн этой планеты с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

Его передовые камеры, работающих в разных спектрах помогут определить основные параметры космического тела. К тому же, в отличие от других экзопланет, LP 890−9b находится относительно близко к Земли.

Астрономы уверены, что в объектив телескопа попала суперземля — она больше нашей планеты, и при этом намного тяжелее.

Для тех, кто больше думает о колонизации ближайших планет, NASA запустило сервис для имитации голоса на Марсе. С его помощью можно узнать, как ваш голос будет звучать на соседней планете под воздействием законов природы.