У соцмережі Twitter почали впроваджувати обов’язкову платну підписку для нових користувачів. Якщо не погоджуватися на оплату, то функціонал в X буде обмежений.

Так, про це повідомляється на сторінці сервісу – зараз ідея перебуває на стадії тестування. За річну підписку користувачів попросять усього $1.

Новий користувач повинен активувати підписку, щоб мати можливість публікувати свої думки, ставити лайки, репостити контент інших людей. Якщо підписку не активувати – можна тільки дивитися публікації інших і підписуватися на цікаві акаунти.

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Поки що платну послугу пропонують лише у двох країнах – у Новій Зеландії та Філіппінах.

На сторінці Twitter зазначається, що платна підписка – це спроба знизити кількість спаму і напливи ботів на сервіс.

Раніше Маск говорив про платний Twitter. Восени 2023 року він заявив, що це спроба боротися з ботами. Мільярдер вважає, що боротися з фейковими обліковими записами потрібно за рахунок користувачів. Загалом, про вартість місячної або річної підписки артист не розповів.