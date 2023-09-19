Ілон Маск анонсував платну підписку в соцмережі X (Twitter). За словами мільярдера, це допоможе боротися з величезною кількістю ботів усередині сервісу.

Про свої плани глава соцмережі заявив під час бесіди з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Так, ідеться про невелику щомісячну плату, яка торкнеться всіх користувачів. Утім, конкретних цифр він так і не назвав – не виключено, що для різних країн сума може відрізнятися.

Цілком можливо, що заради цього додадуться нові функції, щоб підштовхнути користувачів до оплати послуг.

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Під час спілкування з чиновником, Маск також поділився свіжою статистикою X – наразі кількість активних щомісячних користувачів сягнула позначки 550 млн, і вони генерують 100-200 млн повідомлень і публікацій на день.

Щоправда, скільки з 550 млн акаунтів є “живими” – невідомо. На думку мільярдера, платна підписка допоможе відокремити реальних користувачів від ботів, яких важко розрізнити на просторах сервісу.

Нагадаємо, що раніше Маск обіцяв компенсацію всім користувачам Twitter, які постраждали від активності в соцмережі. Наприклад, деякі компанії можуть звільнити за лайки або репости різного контенту.