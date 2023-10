Twitter почав боротьбу з фейками та акаунтами ХАМАС на тлі можливого блокування соцмережі в ЄС. Компанії довелося діяти швидко, оскільки їй дали лише добу на вирішення проблем.

Так, про зміни у Twitter заявила генеральна директорка компанії Лінда Яккаріно – вона наголосила, що компанія перерозподілила ресурси, щоб швидко реагувати на різні ситуації.

Everyday we’re reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we’ve redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K

— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023