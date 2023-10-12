Twitter почав боротьбу з фейками та акаунтами ХАМАС на тлі можливого блокування соцмережі в ЄС. Компанії довелося діяти швидко, оскільки їй дали лише добу на вирішення проблем.

Так, про зміни у Twitter заявила генеральна директорка компанії Лінда Яккаріно – вона наголосила, що компанія перерозподілила ресурси, щоб швидко реагувати на різні ситуації.

– На сайті X немає місця терористичним організаціям або групам екстремістів, тож ми продовжуємо видаляти такі акаунти в режимі реального часу. Ми займаємося виявлення фейків на тлі активної кризи, – заявила Яккаріно.

Everyday we’re reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we’ve redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K Зараз дивляться — Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023

Це була відповідь регулятору ЄС Тьєррі Бретону, який і поставив ультиматум Ілону Маску. Таке рішення було логічним, оскільки у Twitter активно поширювалися фейки про війну в Ізраїлі.

Ба більше, сам Маск поширював неправдиву інформацію. Він зробив рекламу двом акаунтам у Twitter, які не раз підміняли факти і обманювали користувачів. Через деякий час мільярдер видалив публікацію, але про це пам’ятатимуть мільйони.