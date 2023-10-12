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Інтернет

Схаменулися: Twitter почав масово видаляти фейки про війну в Ізраїлі

12 Жовтня 2023, 17:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Соцмережа Twitter
Джерело: Unsplash

Twitter почав боротьбу з фейками та акаунтами ХАМАС на тлі можливого блокування соцмережі в ЄС. Компанії довелося діяти швидко, оскільки їй дали лише добу на вирішення проблем.

Так, про зміни у Twitter заявила генеральна директорка компанії Лінда Яккаріно – вона наголосила, що компанія перерозподілила ресурси, щоб швидко реагувати на різні ситуації.

– На сайті X немає місця терористичним організаціям або групам екстремістів, тож ми продовжуємо видаляти такі акаунти в режимі реального часу. Ми займаємося виявлення фейків на тлі активної кризи, – заявила Яккаріно.

Це була відповідь регулятору ЄС Тьєррі Бретону, який і поставив ультиматум Ілону Маску. Таке рішення було логічним, оскільки у Twitter активно поширювалися фейки про війну в Ізраїлі.

Ба більше, сам Маск поширював неправдиву інформацію. Він зробив рекламу двом акаунтам у Twitter, які не раз підміняли факти і обманювали користувачів. Через деякий час мільярдер видалив публікацію, але про це пам’ятатимуть мільйони.

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Теги
Twitter ЄС Війна в Ізраїлі
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