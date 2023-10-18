В соцсети Twitter начали внедрять обязательную платную подписку для новых пользователей. Если не соглашаться на оплату, то функционал в X будет ограничен.

Так, об этом сообщается на странице сервиса — сейчас идея перебывает на стадии тестирования. За годовую подписку пользователей попросят всего $1.

Новый пользователь должен активировать подписку, чтобы иметь возможность публиковать свои мысли, ставить лайки, репостить контент других людей. Если подписку не активировать — можно только смотреть публикации других и подписываться на интересные аккаунты.

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Пока платную услугу предлагают только в двух странах — в Новой Зеландии и Филиппинах.

На странице Twitter отмечается, что платная подписка — это попытка снизить количество спама и наплывы ботов на сервис.

Ранее Маск говорил о платном Twitter. Осенью 2023 он заявил, что это попытка бороться с ботами. Миллиардер считает, что бороться с фейковыми учетными записями нужно за счет пользователей. В целом, о стоимости месячной или годовой подписки артист не рассказал.