Інсайдери розкрили функціонал довгоочікуваної iOS 17, яка стане доступною відразу після виходу iPhone 15 цієї осені. Apple вже у всю тестує одну з нових функцій – інтерактивні віджети на головному екрані.

Про це заявили інсайдери MacRumors.

Щоправда, не факт, що віджети дійсно з’являться в оновленні. Але якщо новинка стане доступною, то вона помітно спростить управління смартфоном. І хоча віджети вперше були представлені в iOS 14, вони досі мають обмежений функціонал.

– Наразі вони надають лише інформацію для читання, та не підтримують інтерактивні елементи, – додав інсайдер.

Цілком можливо, що це зроблено заради економії заряду.

Зміни також торкнуться і пошуку Spotlight. Щоправда, поки що без подробиць, але систему роботи обіцяють значно покращити.

Центр управління отримає редизайн – це позначиться й на функціоналі. Перероблять і популярні застосунки, якими користуються практично кожен власник iPhone, – Камера і Здоров’я.

Змінять також острівець для камер і датчиків Dynamic Island – в Apple працюють над його функціоналом. Очікується, що виріз буде доступний на всіх моделях iPhone 15, зокрема й на базових.

Очікується, що анонс нової iOS 17 відбудеться уже 5 червня на щорічній презентації WWDC 2023, тоді до неї отримають доступ тільки тестери й розробники.

Утім, ще до виходу смартфонів Apple зіткнулася з проблемою – iPhone 15 випустять без нових кнопок на бічній панелі. Корпорація не встигає вирішити всі питання перед виробництвом смартфонів. Доведеться залишити фізичні клавіші блокування і регулювання гучності.