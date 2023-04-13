Инсайдеры раскрыли функционал долгожданной iOS 17, которая станет доступной сразу после выхода iPhone 15 этой осенью. Apple уже во всю тестирует одну из новых функций — интерактивные виджеты на главном экране.

Об это заявили инсайдеры MacRumors.

Правда, не факт, что виджеты действительно появятся в обновлении. Но если новинка станет доступной, то она заметно упростит управление смартфоном. И хотя виджеты впервые были представлены в iOS 14, по сей день они имеют ограниченный функционал.

— Сейчас они предоставляют только информацию для чтения, но не поддерживают интерактивные элементы, — добавил инсайдер.

Вполне возможно, что это сделано ради экономии заряда.

Изменения также коснутся и поиска Spotlight. Правда, пока без подробностей, но систему работы обещают значительно улучшить.

Центр управления получит редизайн, это скажется и на функционале. Переработают и популярные приложения, которыми пользуются практически каждый владелец iPhone, – Камера и Здоровье.

Изменят также и островок для камер и датчиков Dynamic Island — в Apple работают над его функционалом. Ожидается, что вырез будет доступен на всех моделях iPhone 15, в том числе и на базовых.

Ожидается, что анонс новой iOS 17 состоится уже 5 июня на ежегодной презентации WWDC 2023, тогда к ней получат доступ только тестеры и разработчики приложений.

Впрочем, еще до выхода смартфонов Apple столкнулась с проблемой — iPhone 15 выпустят без новых кнопок на боковой панели. Корпорация не успевает решить все вопросы перед производством смартфонов. Придется оставить физические клавиши блокировки и регулировки громкости.