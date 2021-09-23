Компанія Apple представила новий планшет iPad mini 6 на щорічній презентації пристроїв у вересні, і тепер девайс потрапив до рук закордонних експертів для рецензії.

– Це практично ідеальний портативний iPad. Він відмінно підійде для ігор, навчання, і навіть для читання книг, — заявили ентузіасти з Mydrivers.

Експерти з CNN також відзначили відмінну роботу фронтальної камери, яка підтримує True Depth Sensor. Гаджет просто ідеальний для відеоконференцій, а його компактність дозволяє здійснювати дзвінки на кожному кроці.

Техноблогери з Gizmodo відзначили компактність iPad mini. Його габарити нехай і не дозволяють працювати з комфортом, але для розваг він відмінно підійде.

Любителі продукції Apple з CNBC додали, що до кнопок регулювання гучності потрібно звикнути, але це лише питання часу.

Нагадаємо, що iPad mini 6 отримав зменшені рамки навколо дисплея, новий чипсет A15 від Apple, а розмір екрану складає 8,3 дюйма.

Замість FaceID компанія оснастила новинку сканером відбитків пальців в кнопці.

Планшет заряджатиметься за допомогою порту USB-C, а також підтримуватиме 5G.

Вартість пристрою — від $499.

Не тільки планшети від Apple почали всіляко тестувати — недавно експерти з TomsgGuide випробували новенькі iPhone 13 на час автономної роботи. Результати порадували ентузіастів.