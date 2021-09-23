Компания Apple представила новый планшет iPad mini 6 на ежегодной презентации устройств в сентябре, и теперь девайс попал в руки зарубежных экспертов для рецензии.

— Это практически идеальный портативный iPad. Он отлично подойдет для игр, учебы, и даже для чтения книг, — заявили энтузиасты из Mydrivers.

Эксперты из CNN также отметили отличную работу фронтальной камеры, которая поддерживает True Depth Sensor. Гаджет просто идеален для видеоконференций, а его компактность позволяет осуществлять звонки абсолютно везде.

Техноблогеры из Gizmodo отметили компактность iPad mini. Его габариты пусть и не позволяют работать со всеми удобствами, но для развлечений он отлично подойдет.

Любители продукции Apple из CNBC добавили, что к кнопкам регулировки громкости нужно привыкнуть, но это лишь вопрос времени.

Напомним, что iPad mini 6 получил уменьшенные рамки вокруг дисплея, новый чипсет A15 от Apple, а размер экрана составляет 8,3 дюйма.

Вместо FaceID компания оснастила новинку сканером отпечатков пальцев в кнопке.

Планшет будет заряжаться с помощью порта USB-C, а также поддерживать 5G.

Стоимость устройства — от $499.

Не только планшеты от Apple начали всячески тестировать — недавно эксперты из TomsgGuide испытали новенькие iPhone 13 на время автономной работы. Результаты порадовали энтузиастов.