Експерти з TomsgGuide випробували новенькі iPhone 13 на час автономної роботи. Apple не вказує місткість своїх батарей для iPhone, але заявляє, що цього разу акумулятори для всіх чотирьох нових смартфонів стали більшими. Компанія також заявила, що нові пристрої працюють на 10-20% довше за своїх попередників.

Ентузіасти перевіряли автономність пристроїв за допомогою безперервної роботи браузера з підключенням до мережі 5G при яскравості екрану 150 ніт. Отримані результати порівняли з пристроями лінійки iPhone 12.

Базовий iPhone 13 показав відмінний результат – 10 год. і 33 хв. Торішній iPhone 12 помітно поступається — він зміг протриматися 8 год. і 25 хв.

Компактний iPhone 13 mini не сильно відірвався від попередника. Новий mini пропрацював 8 год. 41 хв., а торішній iPhone 12 mini – на годину менше. Для новинки це відмінний результат, оскільки погана автономність була серйозним недоліком всього модельного ряду.

iPhone 13 Pro зміг відірватися від iPhone 12 Pro. Флагман протримався 11 год. і 41 хв., що на 2,5 години більше, ніж торішня модель. На сьогодні це один з найдовговічніших смартфонів, що працюють з 5G-мережами.

Рекордсменом за тривалістю роботи без підзарядки виявився iPhone 13 Pro Max. Він вимкнувся на позначці 12 год. і 13 хв. iPhone 12 Pro Max торік показав час роботи в 11 год.

Про місткість акумуляторів новеньких iPhone 13 стане відомо після детальних аналізів від експертів. У будь-якому випадку компанія Apple не збрехала — автономність дійсно вдалося збільшити на всіх сучасних моделях.