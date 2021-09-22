Эксперты из TomsgGuide испытали новенькие iPhone 13 на время автономной работы. Apple не указывает емкость своих батарей для iPhone, но заявляет, что на этот раз аккумуляторы для всех четырех новых смартфонах стали больше. Компания также заявила, что новые устройства работают на 10-20% дольше своих предшественников.

Энтузиасты проверяли автономность устройств с помощью непрерывной работы браузера с подключением к сети 5G при яркости экрана 150 нит. Полученные результаты сравнили с устройствами линейки iPhone 12.

Базовый iPhone 13 показал отличный результат — 10 ч и 33 мин. Прошлогодний iPhone 12 заметно уступает — он смог продержаться 8 ч. и 25 мин.

Компактный iPhone 13 mini не сильно оторвался от предшественника. Новый mini проработал 8 ч. 41 мин., а прошлогодний iPhone 12 mini — на час меньше. Для новинки это отличный результат, так как плохая автономность была серьезным недостатком всего модельного ряда.

iPhone 13 Pro смог оторваться от iPhone 12 Pro. Флагман продержался 11 ч. и 41 мин., что на 2,5 часа больше, чем прошлогодняя модель. На сегодня это один из самых долговечных смартфонов, работающих с 5G-сетями.

Рекордсменом по длительности работы без подзарядки оказался iPhone 13 Pro Max. Он выключился на отметке 12 ч. и 13 мин. iPhone 12 Pro Max в прошлом году показал время работы в 11 ч.

О емкости аккумуляторов новеньких iPhone 13 станет известно после детальных разборов от экспертов. В любом случае компания Apple не соврала — автономность действительно удалось увеличить на всех современных моделях.