Компанія Apple випустила нову версію операційної системи iOS 15, яка призначена для сучасних iPhone.

Факти ICTV зібрали всі зміни в iOS 15, які допоможуть вирішити — чи варто оновлювати iOS на iPhone.

Що нового в iOS 15

Додаток для відеоконференцій FaceTime. Тепер можна створювати конференції для користувачів Windows і Android. Раніше сервіс дозволяв спілкуватися тільки власникам iPhone. Тепер кожен власник комп’ютера або смартфона від Apple може створити конференцію, і розіслати запрошення іншим учасникам — вони відкриють сервіс за допомогою браузера.

Інтеграція нових повідомлень. Тепер посилання на музику, новини або відео будуть відкриватися в самих додатках, а не в браузерній версії Safari.

iPhone навчили розпізнавати предмети на фотографіях. Тепер нейронна мережа здатна розпізнавати на фотографіях в смартфоні тварин, пам’ятки, рослини та книги. Текст на фото тепер також можна скопіювати.

Більше контролю над повідомленнями в неробочий час. Режим Не турбувати отримав зміни — тепер на екрані смартфона зображатимуться тільки ті повідомлення від людей і програм, які ви попередньо схвалили.

Нагадування Apple Maps. Компанія помітно поліпшила інтерфейс карт в смартфоні. Тепер Apple Maps можуть показати, коли потрібно вийти з автобуса і метро.

Новий редизайн Safari. Браузер Apple отримав серйозні візуальні зміни, але користувачі зможуть і повернути попередній вигляд. Safari тепер може зберігати групи відкритих вкладок, а також і підтримувати розширення, такі як Google Chrome або Safari на робочому столі.

Покращений системний пошук. Apple Spotlight – це функція для досвідчених користувачів, яка виконує пошук в Інтернеті та ваших файлах, спрощуючи доступ до додатків. Функція теж отримала змінений дизайн.

Захист конфіденційності. У смартфоні з’явилася функція Звіт про конфіденційність додатків. Її мета — показати, як часто додатки отримують доступ до місця розташування користувача і мікрофона смартфона. Система також сповістить, якщо скопійовані дані будуть відправлені на сервер додатки без дозволу користувача.

Siri помітно прискорили. Голосовому помічнику більше не потрібно відправляти дані на віддалений сервер, щоб розуміти, про що ви запитали. Сервіс тепер обробляє операції в самому смартфоні, що помітно прискорить роботу.

Водійські права і ключі в Apple Wallet. Apple додає можливість поміщати водійські права і ключі в додаток Wallet – тепер не потрібно носити з собою паперовий примірник прав, а електронні ключі дозволять відкривати автомобіль без фізичного впливу — досить притулити смартфон до дверної ручки. Правда, функція працює тільки з сучасними моделями BMW.

Компанія також планує додати в iOS 15 функцію SharePlay, яка дозволить переглядати фільм або телешоу з іншими людьми через FaceTime. Технологію обіцяють додати до кінця року.

Всі ці зміни працюватимуть і на iPhone українських користувачів на території країни.

Сумісність iOS 15 з iPhone

Нова ОС доступна не на всіх смартфонах компанії – iOS 15 буде доступна на наступних смартфонах:

Phone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1-го покоління)

iPhone SE (2-го покоління)

iPod touch (7-го покоління)

Як встановити iOS 15 на iPhone:

Під’єднати сумісний iPhone до Wi-Fi та джерела живлення.

Відкрити Налаштування.

Відкрийте Основні.

Відкрийте Оновлення програмного забезпечення.

Натисніть Завантажити та встановити.

Нагадаємо, що Apple нещодавно представила нові гаджети, серед яких iPhone 13, iPad і Apple Watch 7.