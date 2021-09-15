Компанія Apple відмовиться від виробництва торішніх смартфонів iPhone 12 Pro, 12 Pro Max і iPhone XR. Корпорація пішла на такий крок після анонсу нових iPhone 13, показавши їх публіці 14 вересня.

Компанія цілком закономірно відмовилася про торішні пристроїв — ціни на них хоч і знизилися, але топові моделі iPhone 12 все ще можуть скласти конкуренцію новим смартфонам. Це негативно вплине на продаж новинок.

Мало кому захочеться купувати торішній iPhone за тисячу доларів, якщо вже з’явився новий.

Компанія також відмовляється від улюбленця користувачів — бюджетного iPhone XR. Смартфон показали публіці у 2018 році, і він позиціювався як бюджетна версія флагманського iPhone XS.

Поява iPhone XR збіглася зі зникненням останніх iPhone з роз’ємами для навушників.

Однак компанія не поспішає відмовлятися від всіх застарілих пристроїв — вартість iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 Mini та iPhone SE знизилася на $100.

Тепер iPhone 12 та iPhone 12 Mini продаються за ціною від $699 і $599 відповідно, а бюджетний iPhone SE – за $399.

Нагадаємо, що Apple представила нові iPhone 13. Серед головних змін – поліпшена робота камер, збільшений час автономної роботи та зменшений розмір вирізу на верхній частині екрану.

Ціни на смартфони починаються від $699. Топовий iPhone 13 Pro Max з’явиться в продажу з цінником в $1099. Ознайомитися з усіма гаджетами з презентації Apple можна в нашому матеріалі.