Популярні моделі портативних консолей Nintendo Switch почнуть офіційно продаватися в українських магазинах з 9 листопада. Про це повідомляється у фанатській спільноті Play State Ukraine.

Nintendo Switch – популярна консоль 2017 року, яка швидко завоювала ринок Європи завдяки своїй портативності, доступу до ексклюзивних ігор та надійності. Згідно з даними, станом на середину 2021 року компанія продала понад 84 млн консолей. Для порівняння, за рік після анонсу PlayStation 5 компанія Sony продала лише 10 млн девайсів.

Факти ICTV дізналися в експерта з розвитку інноваційних категорій Івана Касянюка про ціни, переваги, доступність та обмеження Nintendo Switch в Україні.

– Ціна на консоль в Україні буде на рівні “сірого ринку” – близько 11 тис. грн, – заявляє Іван.

На думку експерта, головна перевага консолі буде у доступі до ексклюзивних ігор. Виробником девайсу є японська компанія Nintendo, яка володіє суперфраншизами. Наприклад, водопровідник Маріо і багато ігор про нього належать саме їй. Також це стосується й Animal Crossing, яка вважається однією з найкращих ігор 2020 року в усьому світі й продовжує користуватися рекордною популярністю.

Власники Nintendo Switch можуть пограти у наступні ексклюзиви – Zelda, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2, Metroid Dread, Astral Chain, Golf Story та інші.

Якщо українці все ж таки захочуть купити консоль, то вони мають бути готові до деяких обмежень.

– Української локалізації точно не буде. Наприклад, серія консолей PlayStation, яка офіційно на ринку нашої країни вже багато років, досі без локалізації – це стосується як самого інтерфейсу консолі, так і ігор, – заявив експерт.

Це означає, що проекти Nintendo будуть доступні лише російською. Також невідомо, чи додадуть Україну до магазину Nintendo eShop і чи буде оплата у гривнях.

Не лише Nintendo відмовляється від виходу на український ринок. Восени компанія Google випустила смартфони Google Pixel 6, але вони так і не дісталися до України. Чому купити флагман від пошуковика на території країни майже неможливо – читайте у матеріалі Фактів ICTV.