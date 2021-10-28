У жовтні компанія Google представила оновлену лінійку своїх смартфонів – Pixel 6 та Pixel 6 Pro. У Європі флагмани з’являться у продажу вже 28 жовтня, але в Україні купити гаджет практично неможливо.

Факти ICTV дізналися в експерта з розвитку інноваційних категорій Івана Касянюка, чому не варто сподіватися на появу Google Pixel 6 у магазинах України.

– Український ринок смартфонів — великий, навіть за мірками Європи, але Pixel — модель для любителів. Смартфони Google не користуються попитом навіть на тих ринках, де він є, – заявив експерт.

За даними аналітиків з IDC, за чотири роки існування смартфонів Pixel (з 2016 року) Google продала всього 18,7 млн телефонів, і частка ринку компанії становить не більше 1%. Для порівняння, за аналогічний період Samsung і Apple продали 1,7 млрд і 1,1 млрд смартфонів відповідно.

I look forward to @Google‘s event today. It needs to pull something interesting to improve its smartphone share. Shipments have been growing, but share under 1%. Over 18.7m units shipped. To put it in perspective, @Apple shipped 1.1B & @Samsung 1.7B in same period #LaunchNightIn pic.twitter.com/Q9dwSfYkI4 — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) September 30, 2020

Експерт також розповів, чому Google не хоче відкривати власні магазини на території нашої країни.

– Потенційна частка смартфонів Pixel на українському ринку не перекриє витрати на відкриття представництва у нашій країні, – запевняє Іван.

На думку експерта, у наших фанатів смартфонів пошуковика все ж таки є шанс купити пристрій в Україні.

– Варто сподіватися на великих дистриб’юторів техніки, які зможуть взяти на себе ризики, як, наприклад, з OnePlus або Realme, – додав фахівець.

За даними Івана, українці дуже консервативні у виборі смартфонів. Покупці часто вважають за краще купувати оновлену версію тих пристроїв, якими вони вже користувалися.

Головною особливістю Google Pixel 6 є процесор Tensor, виробництвом якого займалася Google. Крім чипсета, весь модельний ряд смартфонів пошуковика відрізняється унікальною камерою — смартфони вміють якісно обробляти зроблені знімки.

І хоча у лінійки Pіxel є шанувальники, їхня кількість надто мала в Україні.

Ціни на смартфони також викликають питання – за Pixel 6 попросять від $599, а за Pro версію – від $899.

І якщо камери справді якісно знімають, то процесор має деякі недоліки.

Днями експерти виявили показники потужності процесора Google Tensor у тесті GeekBench та порівняли підсумки з пристроями Apple. Як виявилось, Google Pixel 6 Pro не зміг перевершити навіть iPhone XS Max 2018 року. Смартфон від пошуковика отримав 1012 та 2760 балів, а пристрій від Apple – 1117 балів та 2932 бали.

Google Pixel 6 Pro (2021) vs iPhone XS Max (2018) Geekbench result

No comment???? pic.twitter.com/a11E4EqAhQ — S Pain????️ is busy irl (@9lekt) October 24, 2021

В усьому іншому смартфони Pixel нічим не відрізняються від пристроїв конкурентів, які доступні на полицях магазинів в Україні за привабливішими цінами.