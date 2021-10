У жовтні компанія Google представила оновлену лінійку своїх смартфонів – Pixel 6 та Pixel 6 Pro. У Європі флагмани з’являться у продажу вже 28 жовтня, але в Україні купити гаджет практично неможливо.

Факти ICTV дізналися в експерта з розвитку інноваційних категорій Івана Касянюка, чому не варто сподіватися на появу Google Pixel 6 у магазинах України.

За даними аналітиків з IDC, за чотири роки існування смартфонів Pixel (з 2016 року) Google продала всього 18,7 млн телефонів, і частка ринку компанії становить не більше 1%. Для порівняння, за аналогічний період Samsung і Apple продали 1,7 млрд і 1,1 млрд смартфонів відповідно.

I look forward to @Google‘s event today. It needs to pull something interesting to improve its smartphone share. Shipments have been growing, but share under 1%. Over 18.7m units shipped. To put it in perspective, @Apple shipped 1.1B & @Samsung 1.7B in same period #LaunchNightIn pic.twitter.com/Q9dwSfYkI4

— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) September 30, 2020