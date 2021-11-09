Популярные модели портативных консолей Nintendo Switch начнут официально продаваться в украинских магазинах техники с 9 ноября. Об этом сообщается в фанатском сообществе Play State Ukraine.

Nintendo Switch — популярная консоль 2017 года, которая быстро завоевала рынок Европы благодаря своей портативности, доступу к эксклюзивным играм и надежности. Согласно данным, по состоянию на средину 2021 года компания продала больше 84 млн консолей. Для сравнения, за год после анонса PlayStation 5 компания Sony продала всего 10 млн девайсов.

Факты ICTV узнали у эксперта по развитию инновационных категорий Ивана Касянюка о ценах, преимуществах, доступности и ограничениях Nintendo Switch в Украине.

— Цена на консоль в Украине будет на уровне “серого рынка” — около 11 тыс. грн, — заявляет Иван.

По мнению эксперта, главное преимущество консоли будет в доступе к эксклюзивным играм. Производителем девайса является японская компания Nintendo, которая обладает супер-франшизами. К примеру, водопроводчик Марио и почти все игры о нем — их детище. Также это касается и Animal Crossing, которая считается одной из лучших игр 2020 года во всем мире, и продолжает пользоваться рекордной популярностью.

Владельцы Nintendo Switch могут поиграть в следующие эксклюзивы — Zelda, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2, Metroid Dread, Astral Chain, Golf Story и другие.

Если украинцы все же захотят купить консоль, то они должны быть готовы к некоторым ограничениям.

— Украинской локализации точно не будет. К примеру, серия консолей PlayStation, которая официально на рынке нашей страны уже много лет, все еще без локализации — это касается как самого интерфейса консоли, так и игр, — заявил эксперт.

Это значит, что проекты Nintendo будут доступны только на русском. Также неизвестно, добавят ли Украину в магазин Nintendo eShop и будет ли оплата в гривнах.

Не только Nintendo отказывается от выхода на украинский рынок. Осенью компания Google выпустила смартфоны Google Pixel 6, но они так и не добрались до Украины. Почему купить флагман от поисковика на территории страны почти невозможно — читайте в материале Фактов ICTV.