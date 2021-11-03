Компанія Netflix запустила окремий розділ з іграми для смартфонів на Android вже 3 листопада. І хоча список проектів обмежений, у ньому не буде платних доповнень та реклами.

Про свої плани вийти на ринок мобільних ігор компанія заявила ще в липні — корпорація хоче пропонувати своїм користувачам не лише фільми та серіали. До списку доступних проектів потрапили як казуальні ігри, так і програми у сетингу Дивні дива.

Повний список доступних ігор:

Stranger Things: 1984 – 2D-платформер з піксельною графікою за мотивами серіалу Дивні дива;

– 2D-платформер з піксельною графікою за мотивами серіалу Дивні дива; Stranger Things 3: The Game – продовження попередньої гри, але з кооперативом та величезною кількістю персонажів;

– продовження попередньої гри, але з кооперативом та величезною кількістю персонажів; Card Blast – звичайна гра на складання виграшних комбінацій;

– звичайна гра на складання виграшних комбінацій; Shooting Hoops – гра, заснована на фізиці, в якій потрібно загнати м’яч у кошик;

– гра, заснована на фізиці, в якій потрібно загнати м’яч у кошик; Teeter Up – казуальна гра, де потрібно влучно направити м’яч у лунку.

Netflix не стала самостійно розробляти ці проекти — ще у вересні сервіс придбав розробника ігор Night School Studio, які займатимуться цим напрямком у компанії.

Щоб оцінити новинки від компанії, потрібно зайти до програми Netflix і натиснути на нову вкладку Ігри. Після цього користувачів перенаправлять до магазину Google Play для завантаження файлів на пристрій. Щоправда, для входу в ігри буде потрібний обліковий запис Netflix.

Компанія не вказала терміни появи проектів на iOS-пристрої, але планує це зробити найближчим часом.