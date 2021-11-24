Ділянку віртуальної нерухомості у метавсесвіті Decentraland було продано за рекордну суму – $2,4 млн. У цьому онлайн-проекті користувачі можуть відвідувати різні місця від імені своїх віртуальних аватарів.

Популярність таких середовищ цього року зросла, оскільки пандемія змусила людей проводити більше часу у мережі. Щоб поринути у віртуальний світ, потрібні спеціальні пристрої для реалістичності – VR-окуляри та спеціальні пульти.

Зазначимо, що саме поняття метавсесвіту почало все частіше бути на слуху завдяки змінам у структурі компанії Facebook. Наприкінці жовтня Марк Цукерберг заявив, що перейменовує корпорацію на Meta. Таким чином, творець соцмережі натякнув на активну розробку віртуального всесвіту, де людям більше не доведеться використовувати месенджери для спілкування — вони зможуть сидіти в одній кімнаті, хоч і віртуальній.

На відміну від Meta, Decentraland використовує технологію блокчейну. Земля та інші об’єкти в Decentraland продаються у формі невзаємозамінних токенів (NFT), які підтверджують права на власність. Їх також неможливо підробити. Це свого роду паспорт на ту чи іншу власність, навіть якщо це картинка чи пісня.

У Decentraland криптоентузіасти купують землю як інвестиції, використовуючи криптовалюту Decentraland – MANA. За $2,5 млн придбали частину нерухомості — це найдорожча покупка на платформі.

Нові власники землі заявили, що використовуватимуть нерухомість проведення цифрових модних заходів та продажу віртуального одягу для аватарів.

Джерело: The Block