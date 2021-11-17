Компанія Meta показала прототип VR-рукавичок, якими можна буде чіпати предмети у віртуальній реальності. У майбутньому картинку у віртуальному просторі можна буде не тільки побачити, а й доторкнутися.

Розробкою займається підрозділ Reality Labs, який представив пристрій. Він виглядає як рукавичка, яка має близько 15 надувних пластикових подушечок. Вони розташовані на пальцях та долонях. Датчики також відстежують положення руки та згинання пальців, а потім надсилають сигнал подушечкам.

Самі пластикові приводи надуваються, утворюючи тиск на певні частини руки. Створюється відчуття, що користувач торкається предмета і притискається до нього. Однак реалістичності додає використання VR.

Meta працює над технологією з 2014 року, а 2015 року представила прототип одного пальця з такою ж самою технологією.

Такі технології не новинка для людства. Подібні розробки створювалися для військових, але Meta готова вкладати мільярди доларів заради створення мета-всесвіту, про який голова компанії Марк Цукерберг заявляв під час перейменування компанії.

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Щоправда, на ринку рукавичка з’явиться нескоро. Потрібно покращити роботу пристрою – зменшити розміри та збільшити чутливість коштом додаткових приводів.

Не тільки Meta планує створити мета-всесвіт. Microsoft хоче створити аналогічну систему під назвою Mesh. Використовувати 3D-аватари можна буде як у тривимірних просторах, так і у звичайних відеоконференціях.