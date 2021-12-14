Компания Nike приобрела разработчика виртуальной обуви RTFKT Studios для метавселенной. Корпорация хочет продавать свою обувь в электронном формате — в виртуальной реальности и NFT-токенах.

— RTFKT Studios — это ведущий бренд, который использует передовые инновации для создания предметов коллекционирования нового поколения, сочетающих культуру и игры, — заявили в Nike.

Компании есть чем похвастаться — в феврале 2021 года она сотрудничала с юным художником FEWOCiOUS — они продавали обычные кроссовки вместе с виртуальными аналогами и заработали более $3,1 млн. Им удалось продать более 600 пар обуви.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. ????????‍???? pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

Теперь крупные корпорации готовятся к продажам виртуальных вещей, которые можно будет использовать в качестве украшения для аватаров в метавселенных.

Правда, об условиях сделки между Nike и RTFKT Studios не сообщается. На сайтах компаний теперь красуются логотипы.

Известно, что RTFKT основали в январе 2020 года. Главная цель компании — ускорить цифровое развитие человечества. Они одни из первых начали использовать NFT-токены для продажи вещей.

В метавселенных уже даже продают земельные участки — в конце ноября в Decentraland приобрели виртуальное здание за $2,4 млн. Инвесторы планируют проводить цифровые мероприятия и продавать виртуальную одежду для аватаров.