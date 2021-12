Компания Nike приобрела разработчика виртуальной обуви RTFKT Studios для метавселенной. Корпорация хочет продавать свою обувь в электронном формате — в виртуальной реальности и NFT-токенах.

Компании есть чем похвастаться — в феврале 2021 года она сотрудничала с юным художником FEWOCiOUS — они продавали обычные кроссовки вместе с виртуальными аналогами и заработали более $3,1 млн. Им удалось продать более 600 пар обуви.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. ????????‍???? pic.twitter.com/5egNk9d8wA

— RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021