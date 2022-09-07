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Інтернет

Ніхто не помітить різниці: реакція мережі на презентацію iPhone 14

7 Вересня 2022, 23:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone 14

7 вересня відбулася презентація Apple – публіці показали оновлені iPhone 14, топові Apple Watch 8, абсолютно нові Apple Watch Ultra, а також бездротові навушники AirPods Pro.

У мережі активно обговорюють нові гаджети, а також вигадують жарти щодо цього, обмінюючись ними в соцмережах. Як завжди, найцікавішими виявилися нові смартфони – вони в центрі уваги навіть жартівників.

Реакція мережі на новий iPhone 14 – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Користувач Twitter нагадав, що багато хто цікавить довговічність смартфонів, через що блогери активно знищують дорогі телефони на камеру.

– iPhone 14 анонсовано сьогодні. Блогери на YouTube наступного дня знають чим зайнятися, – підписав користувач Twitter.

Зазвичай, з виходом нового iPhone 14, торішні iPhone 13 магічно почнуть пригальмовувати. У мережах жартують, що це вже настане завтра, опублікувавши відео з некоректним відображенням картинки.

Вихід нового iPhone 14 веде до здешевлення торішніх моделей.

– Я чекаю, коли iPhone 14 впаде в ціні, щоб ціна впала і на iPhone 13, а потім на iPhone 12, щоб я зміг собі дозволити купити iPhone 11, – заявив користувач мережі.

Apple не показала нічого кардинально нового – у мережі вже жартують про те, що фанатам компанії продають той самий смартфон. Так само, як дідусеві дарують однакові сорочки, або під час зустрічі супергероїв з мультсеріалу про Людину-Павука.

Блогери також не шкодують грошей на знищення топових iPhone – це особливо засмучує власників iPhone 6, якого представили 8 років тому.

Ціни на iPhone 14 сподобалися не всім – деякі готові продати свої органи, щоб стати власником топового смартфона.

Крім смартфонів, Apple також представила топовий годинник Watch Ultra в титановому корпусі. Вони коштують всього на $100 дешевше за iPhone 14 Plus – вибір очевидний.

– $800 доларів за Apple Watch? Я не ідіот. Відправлено з мого iPhone 14 Plus, – заявив один із користувачів.

На тлі відсутності революційних нововведень Apple доведеться сильно постаратися, щоб продати iPhone 14 власникам минулих моделей. Це під силу лише вовку з Уолл-Стріт Леонардо Ді Капріо.

– Apple намагається продати iPhone 14 користувачам iPhone 13, – підписав знімок користувач.

Крім iPhone 14, Apple представила розумний годинник Apple Watch 8, а також бездротові навушники AirPods Pro. Докладно про гаджети Apple із презентації 7 вересня можна прочитати на Фактах ICTV.

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