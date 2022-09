7 вересня відбулася презентація Apple – публіці показали оновлені iPhone 14, топові Apple Watch 8, абсолютно нові Apple Watch Ultra, а також бездротові навушники AirPods Pro.

У мережі активно обговорюють нові гаджети, а також вигадують жарти щодо цього, обмінюючись ними в соцмережах. Як завжди, найцікавішими виявилися нові смартфони – вони в центрі уваги навіть жартівників.

Реакція мережі на новий iPhone 14 – далі у матеріалі.

Користувач Twitter нагадав, що багато хто цікавить довговічність смартфонів, через що блогери активно знищують дорогі телефони на камеру.

– iPhone 14 анонсовано сьогодні. Блогери на YouTube наступного дня знають чим зайнятися, – підписав користувач Twitter.

Зазвичай, з виходом нового iPhone 14, торішні iPhone 13 магічно почнуть пригальмовувати. У мережах жартують, що це вже настане завтра, опублікувавши відео з некоректним відображенням картинки.

Вихід нового iPhone 14 веде до здешевлення торішніх моделей.

– Я чекаю, коли iPhone 14 впаде в ціні, щоб ціна впала і на iPhone 13, а потім на iPhone 12, щоб я зміг собі дозволити купити iPhone 11, – заявив користувач мережі.

Me waiting for iPhone 14 to drop, so that iPhone 13 price drops, so that iPhone 12 price drops so that I can buy iPhone 11. #AppleEvent pic.twitter.com/zYqQ1JYcil — Jackson Carter (@JJJackcarter) September 7, 2022

Apple не показала нічого кардинально нового – у мережі вже жартують про те, що фанатам компанії продають той самий смартфон. Так само, як дідусеві дарують однакові сорочки, або під час зустрічі супергероїв з мультсеріалу про Людину-Павука.

iphone users after buying the iphone 14 pic.twitter.com/byGzH59GMT — यमदूत (@Noob01114665) September 7, 2022

Блогери також не шкодують грошей на знищення топових iPhone – це особливо засмучує власників iPhone 6, якого представили 8 років тому.

Me : Omo, iPhone 14 coming out soon and I don’t even have an iPhone 6 Some random YouTuber: ???? ???? ???? pic.twitter.com/dK09pmoZ9e — Ayodele Joseph, Lijoka (@Gurusbest) September 7, 2022

Ціни на iPhone 14 сподобалися не всім – деякі готові продати свої органи, щоб стати власником топового смартфона.

The best way to buy the iPhone 14 pic.twitter.com/amKKHlBjdV — carlos (@carlos58407614) September 7, 2022

Me after selling my left lung for the iPhone 14 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/lYcvPv6Ju6 — JUICYSHOMPY (@jayshompy) September 7, 2022

Крім смартфонів, Apple також представила топовий годинник Watch Ultra в титановому корпусі. Вони коштують всього на $100 дешевше за iPhone 14 Plus – вибір очевидний.

– $800 доларів за Apple Watch? Я не ідіот. Відправлено з мого iPhone 14 Plus, – заявив один із користувачів.

$800 for an Apple Watch? I’m not an idiot. Sent from my iPhone 14 plus #AppleEvent pic.twitter.com/qcoFNpfKHa — MB (@bowx_) September 7, 2022

На тлі відсутності революційних нововведень Apple доведеться сильно постаратися, щоб продати iPhone 14 власникам минулих моделей. Це під силу лише вовку з Уолл-Стріт Леонардо Ді Капріо.

– Apple намагається продати iPhone 14 користувачам iPhone 13, – підписав знімок користувач.

#AppleEvent Apple IPhone 14 Apple trying to sell iPhone 14 to iPhone 13 users pic.twitter.com/lb0ZzOYXv3 — Author (@how_humans) September 7, 2022

Крім iPhone 14, Apple представила розумний годинник Apple Watch 8, а також бездротові навушники AirPods Pro.