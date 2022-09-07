7 вересня відбулася презентація Apple – публіці показали оновлені iPhone 14, топові Apple Watch 8, абсолютно нові Apple Watch Ultra, а також бездротові навушники AirPods Pro.
У мережі активно обговорюють нові гаджети, а також вигадують жарти щодо цього, обмінюючись ними в соцмережах. Як завжди, найцікавішими виявилися нові смартфони – вони в центрі уваги навіть жартівників.
Реакція мережі на новий iPhone 14 – далі у матеріалі.
Користувач Twitter нагадав, що багато хто цікавить довговічність смартфонів, через що блогери активно знищують дорогі телефони на камеру.
– iPhone 14 анонсовано сьогодні. Блогери на YouTube наступного дня знають чим зайнятися, – підписав користувач Twitter.
iPhone 14 series announced today.
Youtubers tomorrow:#AppleEvent pic.twitter.com/Q0hpuRFkcK
— Tahir (@AliveToBeDead) September 7, 2022
Зазвичай, з виходом нового iPhone 14, торішні iPhone 13 магічно почнуть пригальмовувати. У мережах жартують, що це вже настане завтра, опублікувавши відео з некоректним відображенням картинки.
**apple announces iphone 14**
-my iphone 13 pro max immediately: #AppleEvent pic.twitter.com/QS43dQ0Nde
— gaymer (@nabetsese) September 7, 2022
Вихід нового iPhone 14 веде до здешевлення торішніх моделей.
– Я чекаю, коли iPhone 14 впаде в ціні, щоб ціна впала і на iPhone 13, а потім на iPhone 12, щоб я зміг собі дозволити купити iPhone 11, – заявив користувач мережі.
Me waiting for iPhone 14 to drop, so that iPhone 13 price drops, so that iPhone 12 price drops so that I can buy iPhone 11. #AppleEvent pic.twitter.com/zYqQ1JYcil
— Jackson Carter (@JJJackcarter) September 7, 2022
Apple не показала нічого кардинально нового – у мережі вже жартують про те, що фанатам компанії продають той самий смартфон. Так само, як дідусеві дарують однакові сорочки, або під час зустрічі супергероїв з мультсеріалу про Людину-Павука.
iphone users after buying the iphone 14 pic.twitter.com/byGzH59GMT
— यमदूत (@Noob01114665) September 7, 2022
iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 hoy #AppleEvent pic.twitter.com/t68hvV4erg
— stephan lizarazo (@Stepha_liz) September 7, 2022
Блогери також не шкодують грошей на знищення топових iPhone – це особливо засмучує власників iPhone 6, якого представили 8 років тому.
Me : Omo, iPhone 14 coming out soon and I don’t even have an iPhone 6
Some random YouTuber: ???? ???? ???? pic.twitter.com/dK09pmoZ9e
— Ayodele Joseph, Lijoka (@Gurusbest) September 7, 2022
Ціни на iPhone 14 сподобалися не всім – деякі готові продати свої органи, щоб стати власником топового смартфона.
The best way to buy the iPhone 14 pic.twitter.com/amKKHlBjdV
— carlos (@carlos58407614) September 7, 2022
Me after selling my left lung for the iPhone 14 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/lYcvPv6Ju6
— JUICYSHOMPY (@jayshompy) September 7, 2022
Крім смартфонів, Apple також представила топовий годинник Watch Ultra в титановому корпусі. Вони коштують всього на $100 дешевше за iPhone 14 Plus – вибір очевидний.
– $800 доларів за Apple Watch? Я не ідіот. Відправлено з мого iPhone 14 Plus, – заявив один із користувачів.
$800 for an Apple Watch? I’m not an idiot.
Sent from my iPhone 14 plus #AppleEvent pic.twitter.com/qcoFNpfKHa
— MB (@bowx_) September 7, 2022
На тлі відсутності революційних нововведень Apple доведеться сильно постаратися, щоб продати iPhone 14 власникам минулих моделей. Це під силу лише вовку з Уолл-Стріт Леонардо Ді Капріо.
– Apple намагається продати iPhone 14 користувачам iPhone 13, – підписав знімок користувач.
#AppleEvent Apple IPhone 14
Apple trying to sell iPhone 14 to iPhone 13 users pic.twitter.com/lb0ZzOYXv3
— Author (@how_humans) September 7, 2022
Крім iPhone 14, Apple представила розумний годинник Apple Watch 8, а також бездротові навушники AirPods Pro. Докладно про гаджети Apple із презентації 7 вересня можна прочитати на Фактах ICTV.