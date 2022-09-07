Компанія Apple провела щорічну осінню презентацію 7 вересня. На заході представили відразу кілька гаджетів – 4 моделі iPhone 14, 3 моделі Apple Watch, а також оновлені навушники AirPods Pro.
iPhone 14
Традиційно головною родзинкою презентації стали смартфони. Apple представила відразу чотири моделі: 6,1-дюймовий iPhone 14, 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus та 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.
Компанія збільшила розрив за технологічними можливостями між базовими моделями та версіями Pro.
Наприклад, в iPhone 14 і версії Plus залишили 12-мегапіксельну камеру як iPhone 13 Pro, а також процесор A15 як у торішніх моделей. Щоправда, камеру трохи оновили – вона на 49% краще знімає у темряві, ніж у попередній моделі.
Топові iPhone 14 Pro та Pro Max оснастили новим чипом A16, а також топовою камерою на 48 мегапікселів.
Флагмани також отримали оновлений виріз – його помітно зменшили, і він має форму таблетки. Площа навколо нього можна закрити віджетами для зручної навігації чи керування музикою.
Усі чотири моделі отримали супутниковий зв’язок. З його допомогою можна буде обмінюватися повідомленнями в тих куточках Землі, де стільникового зв’язку просто немає. Якщо технологія почне працювати в Україні, це буде величезним плюсом для смартфонів від Apple.
Моделі iPhone 14 для США вперше зробили без роз’єму для SIM-картки – замість нього активно просувають віртуальну картку eSIM.
У нові флагмани також додали режим визначення ДТП – смартфон самостійно звернутися за допомогою у разі аварії – аналогічну систему додали й до нових Apple Watch.
Pro-версії отримали технологію постійно увімкненого дисплея – технологія не споживатиме багато енергії акумулятора.
Цінники на iPhone трохи піднялися:
- iPhone 14 — $799;
- iPhone 14 Plus — $899;
- iPhone 14 Pro — $999;
- iPhone 14 Pro Max — $1 099;
Нові Apple Watch
Компанія також представила відразу три модифікації нового розумного годинника: Apple Watch 8, Apple Watch SE та Apple Watch Ultra.
У нові моделі додали датчик температури – з його допомогою можна стежити за станом здоров’я. Також технологія буде особливо корисною для жінок. Вночі годинник вимірюватиме температуру зап’ястя кожні 5 секунд і записуватиме зміни.
Годинник зможе фіксувати, якщо власник потрапив у ДТП – це стосується всіх популярних видів транспорту.
У Apple Watch додали новий акселерометр для більш точних даних – він працює в 4 рази швидше за попередника.
Apple Watch 8 працює до 36 годин без підзарядки.
Публіці також презентували бюджетні Apple Watch SE. Змін не дуже багато – у них тепер можна плавати. Годинник може визначати ДТП, а також отримав процесор S8 – аналогічний встановлений в базові Watch 8.
Щоб зберегти інтригу, компанія останніми представила топові Apple Watch Ultra – це абсолютно новий годинник у титановому корпусі та з 49-мм дисплеєм. Кнопку для прокручування розробили спеціально для рукавичок, а в режимі економії енергії годинник протримається до 60 годин.
Для любителів спорту покращили роботу GPS, оновили ремінці, а також показали нові функції для заняття дайвінгом.
Ціни на Apple Watch можуть багатьох здивувати:
- Apple Watch 8 – від $399;
- Apple Watch SE – від $249;
- Apple Watch Ultra – від $799.
AirPods Pro
Останнім гаджетом на презентації стали навушники. Головні зміни – новий чипсет H2, який відповідає за якість звуку.
У компанії покращили режим шумопоглинання – він блокує у 2 рази більше шумів. Також додали насадки на навушники різних розмірів, щоб кожен зміг підібрати потрібний розмір для себе. Apple помітно збільшила терміни роботи – нові навушники можуть працювати до 30 годин за допомогою підзарядки кейсу, а без зарядки до 6 годин.
Сам чохол тепер може зарядитися не тільки через Lightning, але і за допомогою MagSafe та зарядки від Apple Watch.
За нові AirPods Pro попросять від $249 і у продажу вони з’являться 9 вересня.