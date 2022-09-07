Компанія Apple провела щорічну осінню презентацію 7 вересня. На заході представили відразу кілька гаджетів – 4 моделі iPhone 14, 3 моделі Apple Watch, а також оновлені навушники AirPods Pro.

iPhone 14

Традиційно головною родзинкою презентації стали смартфони. Apple представила відразу чотири моделі: 6,1-дюймовий iPhone 14, 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus та 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.

Зараз дивляться

Компанія збільшила розрив за технологічними можливостями між базовими моделями та версіями Pro.

Наприклад, в iPhone 14 і версії Plus залишили 12-мегапіксельну камеру як iPhone 13 Pro, а також процесор A15 як у торішніх моделей. Щоправда, камеру трохи оновили – вона на 49% краще знімає у темряві, ніж у попередній моделі.

Топові iPhone 14 Pro та Pro Max оснастили новим чипом A16, а також топовою камерою на 48 мегапікселів.

Флагмани також отримали оновлений виріз – його помітно зменшили, і він має форму таблетки. Площа навколо нього можна закрити віджетами для зручної навігації чи керування музикою.

Усі чотири моделі отримали супутниковий зв’язок. З його допомогою можна буде обмінюватися повідомленнями в тих куточках Землі, де стільникового зв’язку просто немає. Якщо технологія почне працювати в Україні, це буде величезним плюсом для смартфонів від Apple.

Моделі iPhone 14 для США вперше зробили без роз’єму для SIM-картки – замість нього активно просувають віртуальну картку eSIM.

У нові флагмани також додали режим визначення ДТП – смартфон самостійно звернутися за допомогою у разі аварії – аналогічну систему додали й до нових Apple Watch.

Pro-версії отримали технологію постійно увімкненого дисплея – технологія не споживатиме багато енергії акумулятора.

Цінники на iPhone трохи піднялися:

iPhone 14 — $799;

iPhone 14 Plus — $899;

iPhone 14 Pro — $999;

iPhone 14 Pro Max — $1 099;

Нові Apple Watch

Компанія також представила відразу три модифікації нового розумного годинника: Apple Watch 8, Apple Watch SE та Apple Watch Ultra.

У нові моделі додали датчик температури – з його допомогою можна стежити за станом здоров’я. Також технологія буде особливо корисною для жінок. Вночі годинник вимірюватиме температуру зап’ястя кожні 5 секунд і записуватиме зміни.

Годинник зможе фіксувати, якщо власник потрапив у ДТП – це стосується всіх популярних видів транспорту.

У Apple Watch додали новий акселерометр для більш точних даних – він працює в 4 рази швидше за попередника.

Apple Watch 8 працює до 36 годин без підзарядки.

Публіці також презентували бюджетні Apple Watch SE. Змін не дуже багато – у них тепер можна плавати. Годинник може визначати ДТП, а також отримав процесор S8 – аналогічний встановлений в базові Watch 8.

Щоб зберегти інтригу, компанія останніми представила топові Apple Watch Ultra – це абсолютно новий годинник у титановому корпусі та з 49-мм дисплеєм. Кнопку для прокручування розробили спеціально для рукавичок, а в режимі економії енергії годинник протримається до 60 годин.

Для любителів спорту покращили роботу GPS, оновили ремінці, а також показали нові функції для заняття дайвінгом.

Ціни на Apple Watch можуть багатьох здивувати:

Apple Watch 8 – від $399;

Apple Watch SE – від $249;

Apple Watch Ultra – від $799.

AirPods Pro

Останнім гаджетом на презентації стали навушники. Головні зміни – новий чипсет H2, який відповідає за якість звуку.

У компанії покращили режим шумопоглинання – він блокує у 2 рази більше шумів. Також додали насадки на навушники різних розмірів, щоб кожен зміг підібрати потрібний розмір для себе. Apple помітно збільшила терміни роботи – нові навушники можуть працювати до 30 годин за допомогою підзарядки кейсу, а без зарядки до 6 годин.

Сам чохол тепер може зарядитися не тільки через Lightning, але і за допомогою MagSafe та зарядки від Apple Watch.

За нові AirPods Pro попросять від $249 і у продажу вони з’являться 9 вересня.