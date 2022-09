7 сентября состоялась презентация Apple — публике показали обновленные iPhone 14, топовые Apple Watch 8, абсолютно новые Apple Watch Ultra, а также беспроводные наушники AirPods Pro.

В сети активно обсуждают новые гаджеты, а также придумывают шутки на этот счет, обмениваясь ими в соцсетях. Как обычно, интереснее всего оказались новые смартфоны — они в центре внимания даже шутников.

Реакция сети на новый iPhone 14 — далее в материале.

Пользователь Twitter напомнил, что многих интересует долговечность смартфонов, из-за чего блогеры активно уничтожают дорогие телефоны на камеру.

— iPhone 14 анонсирован сегодня. Блогеры в YouTube на следующий день знают чем заняться, — подписал пользователь Twitter.

Традиционно, с выходом новенького iPhone 14, прошлогодние iPhone 13 волшебны образом начнут подтормаживать. В сетях шутят, что это уже наступит завтра, опубликовав видео с некорректным отображением картинки.

Выход нового iPhone 14 ведет к удешевлению прошлогодних моделей.

— Я жду, когда iPhone 14 упадет в цене, чтобы цена упала и на iPhone 13, а затем на iPhone 12, чтобы я смог себе позволить купить iPhone 11, — заявил пользователь сети.

Me waiting for iPhone 14 to drop, so that iPhone 13 price drops, so that iPhone 12 price drops so that I can buy iPhone 11. #AppleEvent pic.twitter.com/zYqQ1JYcil — Jackson Carter (@JJJackcarter) September 7, 2022

Apple не показала ничего кардинально нового — в сети уже шутят о том, что фанатам компании продают один и тот же смартфон. Точно так же, как дедушке дарят одинаковые рубашки, или во время встречи супергероев в мультсериале о Человеке-Пауке.

iphone users after buying the iphone 14 pic.twitter.com/byGzH59GMT — यमदूत (@Noob01114665) September 7, 2022

Блогеры также не жалеют денег на уничтожение топовых iPhone — это особенно расстраивает владельцев iPhone 6, которого представили 8 лет назад.

Me : Omo, iPhone 14 coming out soon and I don’t even have an iPhone 6 Some random YouTuber: ???? ???? ???? pic.twitter.com/dK09pmoZ9e — Ayodele Joseph, Lijoka (@Gurusbest) September 7, 2022

Цены на iPhone 14 понравились не всем — некоторые готовы продать свои органы, чтобы стать обладателем топового смартфона.

The best way to buy the iPhone 14 pic.twitter.com/amKKHlBjdV — carlos (@carlos58407614) September 7, 2022

Me after selling my left lung for the iPhone 14 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/lYcvPv6Ju6 — JUICYSHOMPY (@jayshompy) September 7, 2022

Помимо смартфонов, Apple также представила топовые часы Watch Ultra в титановом корпусе. Они стоят всего на $100 дешевле iPhone 14 Plus — выбор очевиден.

— $800 долларов за Apple Watch? Я не идиот. Отправлено с моего iPhone 14 Plus, — заявил один из пользователей.

$800 for an Apple Watch? I’m not an idiot. Sent from my iPhone 14 plus #AppleEvent pic.twitter.com/qcoFNpfKHa — MB (@bowx_) September 7, 2022

На фоне отсутствия революционных новшеств, Apple придется сильно постараться, чтобы продать iPhone 14 обладателям прошлых моделей. Это под силу только волку с Уолл-Стрит Леонардо Ди Каприо.

— Apple пытается продать iPhone 14 пользователям iPhone 13, — подписал снимок пользователь.

#AppleEvent Apple IPhone 14 Apple trying to sell iPhone 14 to iPhone 13 users pic.twitter.com/lb0ZzOYXv3 — Author (@how_humans) September 7, 2022

Помимо iPhone 14, Apple представила умные часы Apple Watch 8, а также беспроводные наушники AirPods Pro. Подробно о гаджетах Apple с презентации 7 сентября можно прочесть на Фактах ICTV.