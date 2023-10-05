Компанія Netflix планує підняти ціни на свої послуги для користувачів стрімінгової платформи. Про зміни планують повідомити найближчими тижнями.

Очікується, що Netflix змінить тарифний план на “кількох ринках по всьому світу”. Поки що список країн невідомий, але до нього точно увійдуть США та Канада. Чи буде зміна цін в Україні – невідомо.

Це вже не перше підвищення вартості за останні роки. Утім, в Україні все ще вигідні цінники, якщо порівнювати з іншими ринками. Наприклад, у США вартість передплати Standart досягає позначки в $15,49, тоді як в Україні – близько $7,85.

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Підвищення цін пов’язане з потенційним кінцем страйку акторів у Голлівуді. Компаніям доведеться піти на деякі поступки, щоб серіали і фільми і далі успішно знімалися.

На тлі нещодавнього кінця страйку сценаристів, Netflix, Disney Plus, Hulu повинні ділитися статистикою з платформ, щоб сценаристи розуміли, наскільки цікавий контент. Також творці сценаріїв отримуватимуть від 18% до 26% більше грошей за роботу. Схоже, Netflix хоче компенсувати додаткові витрати за рахунок користувачів.