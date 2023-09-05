Netflix “поховав” українського письменника і військового Павла Вишебабу в новому серіалі

Компанія Netflix “поховала” українського письменника та військового Павла Вишебабу, який зараз боронить країну від РФ. Українець уже відреагував на таке рішення стримінгової платформи.

Так, на Netflix вийшов польський документальний серіал Матері війни, наприкінці якого розповідається історія Вишебаби – режисери картини буквально “поховали” письменника. У ролику чітко було сказано – він загинув під Сєвєродонецьком.

Такий контент, що вводить в оману, дуже здивував шанувальників і близьких Павла – вони показали йому ролик, після чого й сам боєць відреагував на свою драматичну загибель у серіалі.

– Чутки про мою смерть значно перебільшені, як писав Марк Твен. Цей серіал виявився не зовсім документальним. Він закінчується розповіддю про мене з купою фото і відео – звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач каже, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком, – розпочав свою думку письменник.

Павло жартує – кінцівка вийшла драматичною, та є один нюанс. Він додав, що продовжить боронити Україну в лавах 68 бригади. Вишебабі вдалося налагодити контакт із творцями серіалу – вони пообіцяли виправити кінцівку й розглянути можливість допомоги його бригаді.

Це далеко не перша помилка стримінгової платформи, яка стосується українців або історії нашої країни. Приміром, наприкінці 2022 року Netflix зобразив князя Ярослава Мудрого королем північної Росії в промо серіалу Вікінги: Вальгалла.