Страйк сценаристів у Голлівуді офіційно добіг кінця – кінокомпанії та працівники індустрії змогли домовитися про умови, які задовольнять обидві сторони. Про це заявила Гільдія сценаристів Америки.

– Угода є унікальною в плані досягнень і захисту для авторів у всіх сферах, – заявили в гільдії.

Щоправда, про конкретні умови так і не було сказано. Загалом страйк тривав п’ять місяців і розпочався в травні 2023 року.

Страйк сценаристів намагалися завершити і раніше, але на початку вересня не вдавалося дійти до загальних умов. Тепер відомо, що у фінальних переговорах брали участь директори компаній Netflix, Disney, Universal і Warner Bros Discovery, які є одними з лідерів у кіноіндустрії в усьому світі.

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Нагадаємо, що страйк сценаристів почався на тлі поганих умов праці для співробітників індустрії. Творці історій для фільмів і серіалів отримують невелику плату через зйомки дедалі коротших серіалів і менші залишкові виплати. Претензія стосувалася найбільших кінокомпаній, включно з Netflix, Disney і багатьох інших.

Примітно, що на страйку з’явився навіть Крістофер Нолан. Зірка кіно підтримав своїх колег і вийшов із плакатом.