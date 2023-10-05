Netflix поднимет цены на подписку: кому придется платить больше

Компания Netflix планирует поднять цены на свои услуги для пользователей стриминговой платформы. Об изменениях планируют сообщить в ближайшие недели.

Ожидается, что Netflix изменит тарифный план на “нескольких рынках по всему миру”. Пока список стран неизвестен, но в него точно войдут США и Канада. Будет ли изменение цен в Украине — неизвестно.

Это уже не первое повышение стоимости за последние годы. Впрочем, в Украине все еще выгодные ценники, если сравнивать с другими рынками. К примеру, в США стоимость подписки Standart достигает отметки в $15,49, в то время как в Украине — около $7,85.

Сейчас смотрят

Повышение цен связано с потенциальным концом забастовки актеров в Голливуде. Компаниям придется пойти на некоторые уступки, чтобы сериалы и фильмы и дальше успешно снимались.

На фоне недавнего конца страйка сценаристов, Netflix, Disney Plus, Hulu должны делиться статистикой с платформ, чтобы сценаристы понимали, насколько интересен контент. Также создатели сценариев будут получать от 18% до 26% больше денег за работу. Похоже, Netflix хочет компенсировать дополнительные траты за счет пользователей.