Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Гаджети

Нехай ходять із кнопковими: смартфони у Росії здорожчали на 30%

1 Квітня 2022, 12:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфоны
Джерело: Depositphotos

У Росії смартфони подорожчали на 30%. На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканцям країни-агресора доведеться переплачувати за електроніку від великих брендів.

За заявами російських ЗМІ, виробники відмовилися продавати ретейлерам на виплат – тепер їх можна закупити тільки за повною передоплатою, або ж за мінімальним відстроченням. Вся справа в помітному погіршенні економіки Росії – від цього страждає і сам бізнес країни.

Ще одна причина сильного подорожчання – курс валют до рубля. Зміни в ціні торкнулися не тільки нових девайсів, а й відвантаженого товару. Подорожчала навіть та електроніка, яка вже давно перебуває на складах. Щоправда, зараз у Росію постачають товари небагатьох брендів – далеко не всі повністю відмовилися від торгівлі, як це зробили Apple та Samsung.

Місцеві аналітики впевнені – найближчим часом ціни точно не повернуться до показників січня.

Багато виробників навіть вносять зміни до своїх гаджетів, щоб не мати нічого спільного з Росією. Samsung прибрала символ Z із назви свого модельного ряду складаних смартфонів Galaxy Fold, тому що зараз він прирівнюється до свастики.

Читайте також:
КошелекБез мультфільмів Disney та мікросхем: санкції проти Росії за останню добу

Теги
Війна в Україні , Санкції проти Росії , Смартфон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь