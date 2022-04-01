У Росії смартфони подорожчали на 30%. На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканцям країни-агресора доведеться переплачувати за електроніку від великих брендів.

За заявами російських ЗМІ, виробники відмовилися продавати ретейлерам на виплат – тепер їх можна закупити тільки за повною передоплатою, або ж за мінімальним відстроченням. Вся справа в помітному погіршенні економіки Росії – від цього страждає і сам бізнес країни.

Ще одна причина сильного подорожчання – курс валют до рубля. Зміни в ціні торкнулися не тільки нових девайсів, а й відвантаженого товару. Подорожчала навіть та електроніка, яка вже давно перебуває на складах. Щоправда, зараз у Росію постачають товари небагатьох брендів – далеко не всі повністю відмовилися від торгівлі, як це зробили Apple та Samsung.

Місцеві аналітики впевнені – найближчим часом ціни точно не повернуться до показників січня.

Багато виробників навіть вносять зміни до своїх гаджетів, щоб не мати нічого спільного з Росією. Samsung прибрала символ Z із назви свого модельного ряду складаних смартфонів Galaxy Fold, тому що зараз він прирівнюється до свастики.