Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого, і невдалі спроби РФ захопити нашу країну продовжуються досі. Багато закордонних компаній всіляко підтримують Україну, стримуючи країну-агресора на економічному рівні та завдаючи колосальних збитків.

Станом на 1 квітня, за минулу добу на Росію наклали такі санкції:

Компанія Honeywell, яка спеціалізується на розробці зброї, космічних технологій та різних автоматичних систем, покинула ринок Росії.

Корпорація з виробництва охоронних, протипожежних та вентиляційних систем для будівель Johnson Controls призупинила роботу на території РФ.

Виробник напівпровідників (мікросхеми та телекомунікаційне обладнання) Marvell Technology відмовилася від співпраці та продажу з Росією та Білоруссю.

Виробник електрообладнання Panduit відмовився від приймання замовлень клієнтів із країни-агресора.

Найбільший мідаіконгломерат Walt Disney Company більше не пускатиме у прокат усі свої фільми та мультфільми – росіянам знову доведеться переглядати фільми Брат та Брат 2.

Нагадаємо, що не лише компанії прийшли на допомогу Україні на тлі широкомасштабного вторгнення Росії – світові зірки також стали на бік нашої країни, висловлюючи свою підтримку не лише словами, а й справою. Так, знаменитості 8 квітня візьмуть участь в онлайн-заході Social Media Rally. Мета – зібрати кошти на гуманітарну допомогу Україні.