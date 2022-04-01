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Гаджеты

Пусть ходят с кнопочными: смартфоны в России подорожали на 30%

1 апреля 2022, 12:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфоны
Источник: Depositphotos

В России смартфоны подорожали на 30%. На фоне полномасштабного вторжение РФ в Украину, жителям страны-агрессора придется переплачивать за электронику от крупных брендов.

По заявлениям российскх СМИЮ, производители отказались продавать ретейлерам в рассрочку — теперь их можно закупить только по полной предоплате, или же по минимальной отсрочке. Все дело в заметном ухудшении экономики России — от этого страдает и сам бизнес страны.

Еще одна причина сильного подорожания — курс валют к рублю. Изменения в цене коснулись не только новых девайсов, а уже и отгруженного товара. Подорожала даже та электроника, которые уже давно находится на складах. Правда, сейчас в Россию поставляют продукцию немногих брендов — далеко не все полностью отказались от торговли, как это сделали Apple и Samsung.

Местные аналитики уверены — в ближайшее время цены точно не вернутся к январским показателям. 

Многие производители даже вносят изменения в свои гаджеты, чтобы не иметь ничего общего с Россией. Samsung убрала символ Z из названия своего модельного ряда складных смартфонов Galaxy Fold, так как сейчас он приравнивается к свастике.

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Теги
Війна в Україні , Санкції проти Росії , Смартфон
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