Starlink вводить обмеження для користувачів. Так, супутниковий інтернет видаватиметься клієнтам в обмеженій кількості за пріоритетами.

Так, тепер SpaceX занижуватиме швидкість передачі даних для тих користувачів, які звантажувати понад 1 ТБ на місяць. Зміни набудуть чинності вже з грудня 2022 року, і поки що вони впроваджуються в США та Канаді.

Так, усі користувачі з початку місяця отримають пріоритетний доступ. Сервіс буде відстежувати, скільки даних людина споживає з 7.00 до 23.00. Якщо перевищити ліміт інформації на 1 ТБ, обліковий запис буде переведено на пакет Базового доступу зі зниженим пріоритетом завантаження. У двох словах – швидкість передачі даних уповільнюватимуть.

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Starlink попереджають, що серед клієнтів всього 10% тих, хто перевищує заданий ліміт.

Відомо, що користувачі портативних антен Starlink взагалі не зможуть отримати пріоритетний доступ. Чи будуть обмеження для українських військових – невідомо.

У компанії вже пояснили причину запровадження таких нововведень. Як виявилося, інтернет – це обмежений ресурс, і зараз компанії потрібно балансувати між керуванням мережею та задоволенням попиту.

Starlink допоможе розгорнути публічні Wi-Fi точки по всій країні на випадок відключення електроенергії. Це допоможе мільйонам українців залишатися на зв’язку навіть якщо оператори не зможуть забезпечити користувачів покриттям.