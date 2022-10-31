Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Starlink поможет Украине создать публичные Wi-Fi точки: чтобы быть на связи 24/7

31 октября 2022, 16:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Starlink поможет Украине создать публичные Wi-Fi точки: чтобы быть на связи 24/7

Министерство цифровой трансформации планирует развернуть публичные Wi-Fi точки. Это необходимо на случай отсутствия мобильной связи во время отключения электроэнергии.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам чиновника, сейчас государство в процессе получения 1570 терминалов Starlink, которые обеспечат доступ к Wi-Fi сети на объектах социальной инфраструктуры. К примеру, на ЖД станциях.

Сейчас смотрят

Известно, что терминалы достанутся нам от польских коллег. 

— Мы хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации. В том числе, рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети, — заявил министр.

Что касается сроков, то локации для публичного доступа к Wi-Fi заработают в течении ноября. Примечательно, что часть терминалов пойдет на тестирование, а после — для предоставления сети украинцам.

Известно, что в Украине рекордное количество терминалов Starlink даже по меркам мира. Сейчас на территории страны работает около 25 тыс. терминалов, и все они помогают военным и критической инфраструктуре поддерживать стабильную связь.

Напомним, что Маск обещает стабильную работу Starlink в Украине. Ранее миллиардер жаловался на высокую стоимость поддержи работоспособности, но затем сам заявил, что собирается и дальше нам помогать финансово.

Читайте также:
Илон МаскИлон Маск рассказал, сколько тратит на работу Starlink в Украине

Источник
Forbes Україна
Теги
Starlink Війна в Україні Мінцифри
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь