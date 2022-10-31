Министерство цифровой трансформации планирует развернуть публичные Wi-Fi точки. Это необходимо на случай отсутствия мобильной связи во время отключения электроэнергии.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам чиновника, сейчас государство в процессе получения 1570 терминалов Starlink, которые обеспечат доступ к Wi-Fi сети на объектах социальной инфраструктуры. К примеру, на ЖД станциях.

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Известно, что терминалы достанутся нам от польских коллег.

— Мы хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации. В том числе, рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети, — заявил министр.

Что касается сроков, то локации для публичного доступа к Wi-Fi заработают в течении ноября. Примечательно, что часть терминалов пойдет на тестирование, а после — для предоставления сети украинцам.

Известно, что в Украине рекордное количество терминалов Starlink даже по меркам мира. Сейчас на территории страны работает около 25 тыс. терминалов, и все они помогают военным и критической инфраструктуре поддерживать стабильную связь.

Напомним, что Маск обещает стабильную работу Starlink в Украине. Ранее миллиардер жаловался на высокую стоимость поддержи работоспособности, но затем сам заявил, что собирается и дальше нам помогать финансово.