Американська компанія SpaceX продовжить надавати Україні супутниковий інтернет Starlink. Це не залежить від рішення Міноборони США щодо фінансування проєкту.

Про це в Twitter написав засновник компанії, мільярдер Ілон Маск, зазначивши, що говорив про це з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

– Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування, – зазначив Маск.

Український політик підтвердив, що це правда.

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– Дякую, Ілоне Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що у будь-якому разі забезпечите роботу Starlink в Україні. Це було критично важливим для України. Ми вдячні вам, – зазначив Федоров.

Thanks @elonmusk. Before all the talks about funding, you confirmed to me that in any case you will ensure the work of Starlinks in Ukraine. This was critically important for Ukraine. We are grateful to you! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 24, 2022

Раніше Ілон Маск розповів, скільки витрачає на роботу Starlink в Україні. На супутниковий зв’язок для нашої країни витрачається близько $20 млн на місяць, що за нинішнім курсом близько 730 млн грн.