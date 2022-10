Американська компанія SpaceX продовжить надавати Україні супутниковий інтернет Starlink. Це не залежить від рішення Міноборони США щодо фінансування проєкту.

Про це в Twitter написав засновник компанії, мільярдер Ілон Маск, зазначивши, що говорив про це з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

Український політик підтвердив, що це правда.

Thanks @elonmusk. Before all the talks about funding, you confirmed to me that in any case you will ensure the work of Starlinks in Ukraine. This was critically important for Ukraine. We are grateful to you!

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 24, 2022