Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Це важливо! Ілон Маск пообіцяв забезпечити Starlink для України у будь-якому випадку

24 Жовтня 2022, 13:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Американська компанія SpaceX продовжить надавати Україні супутниковий інтернет Starlink. Це не залежить від рішення Міноборони США щодо фінансування проєкту.

Про це в Twitter написав засновник компанії, мільярдер Ілон Маск, зазначивши, що говорив про це з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

– Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування, – зазначив Маск.

Український політик підтвердив, що це правда.

Зараз дивляться

– Дякую, Ілоне Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що у будь-якому разі забезпечите роботу Starlink в Україні. Це було критично важливим для України. Ми вдячні вам, – зазначив Федоров.

Раніше Ілон Маск розповів, скільки витрачає на роботу Starlink в Україні. На супутниковий зв’язок для нашої країни витрачається близько $20 млн на місяць, що за нинішнім курсом близько 730 млн грн.

Читайте також:
Илон МаскІлон Маск відкликав прохання Пентагону у фінансуванні Starlink в Україні

Теги
Starlink Ілон Маск Михайло Федоров
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь