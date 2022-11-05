Starlink вводит ограничения для пользователей. Так, спутниковый интернет будет выдаваться клиентам в ограниченном количестве по приоритетам.

Так, теперь SpaceX будут занижать скорость передачи данных для тех пользователей, которые скачивают и загружают более 1 ТБ в месяц. Изменения вступят в силу уже с декабря 2022 года, и пока они внедряются в США и Канаде.

Так, все пользователи с начала месяца получат Приоритетный доступ. Сервис будет отслеживать, сколько данных человек потребляет с 7.00 до 23.00. Если превысить лимит информации на 1 ТБ, то аккаунт будет переведен на пакет Базового доступа с пониженным приоритетом загрузки. В двух словах — скорость передачи данных будут замедлять.

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В Starlink предупреждают, что среди клиентов всего 10% тех, кто превышает заданный лимит.

Известно, что пользователи портативных антенн Starlink вообще не смогут получить приоритетный доступ. Будут ли ограничения для украинских военных — неизвестно.

В компании уже объяснили причину ввода таких нововведений. Как оказалось, интернет — это ограниченный ресурс, и сейчас компании нужно балансировать между управлением сетью и удовлетворением спросом.

Напомним, что Starlink поможет развернуть публичные Wi-Fi точки по всей стране на случай отключения электроэнергии. Это поможет миллионам украинцев оставаться на связи, даже если операторы не смогут обеспечить пользователей покрытием.