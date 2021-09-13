Соцмережа Instagram працює над новою функцією під назвою Обране. Аналогічна технологія вже працює в Facebook, і її призначення — першими відображати в стрічці людей, які цікаві користувачеві. Про зміни повідомив інсайдер Алессандро Палуцці в Twitter.

#Instagram is working on “Favorites” ???? ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

Тепер пости з обраних отримають пріоритет у зображенні — вони показуватимуться раніше за публікації інших облікових записів. Щоб скористатися функцією, необхідно додати цікаві акаунти у відділ Обране.

Судячи з тестування, кожен охочий зможе додати до 30 друзів до розділу, і вони про це не знатимуть.

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Поки функція перебуває на стадії тестування, користувачі соцмережі вже можуть призначити пріоритетність цікавим публікаціям — для цього досить увімкнути повідомлення для кожного з акаунтів.

Є й інший спосіб — взаємодіяти з цією людиною. Варто ставити лайки під публікаціями, а також коментувати фотографії та відео.

Це не перше велике оновлення соцмережі за останній час — в кінці серпня стало відомо, що Instagram зробить обов’язковою графу про дату народження. Зміни торкнуться тих, хто не вказував дату під час реєстрації облікового запису. У разі відмови надання даних, користувач не зможе переглядати публікації. Штучний інтелект буде аналізувати правдивість даних, ґрунтуючись на аналізі фотографій.

Цей крок дозволить збільшити безпеку підлітків в межах соцмережі, а також персоналізувати рекламу, ґрунтуючись на даних про користувача. Аналогічні зміни вже працюють у Facebook.