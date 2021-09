Соцмережа Instagram працює над новою функцією під назвою Обране. Аналогічна технологія вже працює в Facebook, і її призначення — першими відображати в стрічці людей, які цікаві користувачеві. Про зміни повідомив інсайдер Алессандро Палуцці в Twitter.

#Instagram is working on “Favorites” ????

ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021