У соцмережі Facebook знайшли білі списки користувачів. Розслідування The Wall Street Journal показало, що учасники такого списку можуть порушувати правила сервісу, уникаючи покарань і блокувань. Без покарань можуть залишитися відомі особистості — спортсмени, політики та зірки.

Програма відома як XCheck, і вона створена для поліпшення якості модерації.

Повідомлення від користувачів, відмічених для XCheck, повинні направлятися групі підготовлених модераторів, щоб гарантувати дотримання правил Facebook. Повідомляється, що лише 10% від відібраних для перевірки публікацій пройшли модерацію. Це означає, що майже весь контент, що публікується учасниками білого списку не перевірявся адміністрацією Facebook.

За даними розслідування, в списку значиться колишній президент США Дональд Трамп, Дональд Трамп-молодший, сенатор Елізабет Воррен і Кендес Овенс. Учасники XCheck навіть не підозрюють, що їх повідомлення повинні перевірятися ретельніше.

Facebook вже відповіла на розслідування, повідомивши, що критика обґрунтована — компанія вже працює над виправленням помилок.

Соцмережі варто приділити увагу не тільки модеруванню контенту, але і безпеці користувачів. Експерти з кібербезпеки в Zimperium виявили новий вірус для Android-пристроїв, який розповсюджували по Facebook. Шкідливий код маскували під додаток для смартфона.