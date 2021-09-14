Компания Apple провела ежегодную презентацию новых устройств, которая состоялось 14 сентября. Корпорация представила сразу несколько новинок — смартфоны iPhone 13 с улучшенной камерой, новые планшеты iPad и iPad mini, а также умные часы Apple Watch Series 7.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

Компания представила сразу четыре модели новых смартфонов: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Новые смартфоны почти не отличаются дизайном от прошлогодних моделей. Изменения коснулись выреза на верхней части экрана — его заметно уменьшили. Расположение задних датчиков камеры также изменили — теперь они расположены диагонально.

Все модели получили новый процессор A15 Bionic — чипсет заметно ускорит работу смартфонов.

Базовые версии iPhone 13 и iPhone 13 mini получили улучшенную стабилизацию благодаря обновленному основному датчику камеры. Съемка в темное время суток будет более качественной.

Автономность в бюджетных моделях тоже улучшили.

iPhone 13 и iPhone 13 не будут продаваться с 64 Гб внутреннего хранилища — минимальный объем доступен в размере 128 Гб.

Цены на смартфоны:

iPhone 13 mini — от $699;

iPhone 13 — от $799;

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Топовые версии смартфонов также оснащены процессором A15 от Apple, а дисплеи получили поддержку частоты до 120 Гц.

Размеры устройств остались без изменений.

Главные нововведения находятся в камерах — основной датчик получил возможность микросъемки, все три объектива получили поддержку ночного режима. Компания также добавила кинематографический режим — с его помощью можно применять фокус после съемки. В памяти устройства сохраняется информация о глубине кадра.

Для любителей качественных видео появилась функция ProRes Video — теперь видео можно снять в формате 4K 30 FPS для обработки в приложениях вроде Final Cut Pro.

По заявлению Apple, iPhone 13 Pro Max — самый живучий iPhone в истории. Он станет рекордсменом по автономности.

iPhone 13 Pro и Pro Max получили максимальную модификацию с 1 ТБ внутреннего хранилища.

Цены на топовы смартфоны:

iPhone 13 Pro — от $999;

iPhone 13 Pro Max — от $1099.

Apple Watch Series 7

Компания также представила обновленную линейку умных часов.

Среди главных изменений — увеличенный дисплей благодаря более узким рамкам.

Компания оснастила часы уникальными циферблатами, которые подстраиваются под привычки и стиль жизни пользователя.

Apple позаботилась и о прочности новинок — Watch Series 7 получили переднее стекло и прежний уровень защиты от воды и пыли.

Цена на Apple Watch 7 начинается от $399, а в продажу они поступят уже этой осенью.

iPad и iPad mini

Базовая версия планшета получила чипсет A13, который обеспечил прирост производительности на 20% в сравнении с предыдущей моделью.

Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный датчик.

Новинка также получила поддержку клавиатуры и Apple Pencil, а также функцию True Tone. Теперь экран может подстраиваться под окружающую температуру.

Внешне планшет практически не отличается от предшественника.

Цена на новый iPad начинается от $329.

Компактный iPad mini получил гораздо больше обновлений. Рамки вокруг дисплея заметно уменьшились — теперь он поход на iPad Pro.

Планшет работает на чипсете A15, а размер экрана составляет 8,3 дюйма.

Вместо FaceID компания оснастила новинку сканером отпечатков пальцев в кнопке.

Планшет будет заряжаться с помощью порта USB-C, а также поддерживать 5G.

Основная камера — 12-мегапиксельный датчик, а фронтальная — 12-мегапиксельный широкоформатный с поддержкой Center Stage.

Новинка также получила поддержку Apple Pencil с магнитной зарядкой.

Цена на iPad Mini составляет от $499.

Компания планирует не ограничиваться сентябрьской презентацией — фанаты ожидают до конца года анонса наушников AirPods 3, а также компьютера Mac.