Центр протидії дезінформації при РНБО України склав список ресурсів для вивчення іноземних мов безкоштовно. Це є критично важливим для біженців, які покинули Україну і мають комунікувати з громадянами інших країн.

Сервіс Busuu дарує 3 місяці безкоштовного вивчення 12 мов, а Drops дарує доступ до преміуму на рік.

дарує 3 місяці безкоштовного вивчення 12 мов, а дарує доступ до преміуму на рік. LingQ також надає підписку з 24 мовами для українців – для цього потрібно звернутися до служби підтримки.

також надає підписку з 24 мовами для українців – для цього потрібно звернутися до служби підтримки. Preply обслуговують мешканців нашої країни без комісії, а також запровадили підтримку вивчення іноземних мов.

обслуговують мешканців нашої країни без комісії, а також запровадили підтримку вивчення іноземних мов. Одні з найпопулярніших сервісів Duolingo та UTalk зробили свої послуги повністю безкоштовними. Ling App та Coursera вчинили аналогічно, але обмеження зняли лише для українців.

та зробили свої послуги повністю безкоштовними. Ling та вчинили аналогічно, але обмеження зняли лише для українців. Mondly надали доступ до курсів українців, які переїхали до країн Європи. Центр протидії дезінформації рекомендує під час реєстрації вказувати рідною мовою українську.

Зараз можна не лише вивчати англійську безкоштовно — інші великі сервіси вирішили підтримати Україну на тлі широкомасштабного вторгнення Росії із 24 лютого. Так, українці отримали безкоштовний доступ до книг, зв’язку за допомогою сервісів, телебачення та навіть консультації з лікарями.