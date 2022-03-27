Центр протидії дезінформації при РНБО України склав список ресурсів для вивчення іноземних мов безкоштовно. Це є критично важливим для біженців, які покинули Україну і мають комунікувати з громадянами інших країн.
- Сервіс Busuu дарує 3 місяці безкоштовного вивчення 12 мов, а Drops дарує доступ до преміуму на рік.
- LingQ також надає підписку з 24 мовами для українців – для цього потрібно звернутися до служби підтримки.
- Preply обслуговують мешканців нашої країни без комісії, а також запровадили підтримку вивчення іноземних мов.
- Одні з найпопулярніших сервісів Duolingo та UTalk зробили свої послуги повністю безкоштовними. Ling App та Coursera вчинили аналогічно, але обмеження зняли лише для українців.
- Mondly надали доступ до курсів українців, які переїхали до країн Європи. Центр протидії дезінформації рекомендує під час реєстрації вказувати рідною мовою українську.
Зараз можна не лише вивчати англійську безкоштовно — інші великі сервіси вирішили підтримати Україну на тлі широкомасштабного вторгнення Росії із 24 лютого. Так, українці отримали безкоштовний доступ до книг, зв’язку за допомогою сервісів, телебачення та навіть консультації з лікарями.