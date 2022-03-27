Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины составил список ресурсов для изучения иностранных языков бесплатно. Это критически важно для беженцев, которые покинули Украину и должны коммуницировать с гражданами других стран.

Сервис Busuu дарит 3 месяца бесплатного изучения 12 языков, а Drops дарит доступ к премиуму на год.

LingQ также предоставляет подписку с 24 языками для украинцев — для этого нужно обратиться в службу поддержки.

Preply обслуживают жителей нашей страны без комиссии, а также внедрили поддержку по изучению иностранных языков.

Одни из самых популярных сервисов Duolingo и UTalk сделали свои услуги полностью бесплатными. Ling App и Coursera поступили также, но ограничения сняли только для украинцев.

Mondly предоставили доступ к курсам украинцам, которые переехали в страны Европы. Центр противодействия дезинформации рекомендует во время регистрации указывать родным языком украинский.

Сейчас можно не только учить английский бесплатно — другие крупные сервисы решили поддержать Украину на фоне широкомасштабного вторжения России с 24 февраля. Так, украинцы получили бесплатный доступ к книгам, связи с помощью сервисов, телевидению, и даже консультации с врачами.