У Центрі протидії дезінформації при РНБО України порекомендували новий фактчек-бот Перевірка, за допомогою якого можна розрізнити фейкові новини у соціальних мережах або російські “вкиди”, спрямовані на боротьбу з Україною.

– Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці та російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Розпізнати фейки за допомогою Telegram-бота Перевірка дуже легко. Потрібно надіслати інформацію, яку ви хочете перевірити на правдивість.

Посилання, пости або фото одразу бачить команда, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.

Протягом декількох хвилин вам дадуть відповідь, чи це правда. Команда може розглянути:

дописи у соціальних мережах;

посилання на новини;

медіафайли або фото.

Фахівці (журналісти, медіаволонтери та громадські активісти) перевірять контент вручну за допомогою певних алгоритмів та повідомлять про результати перевірки. У чат-боті можна також переглянути актуальні фейки, які розповсюджують російські найманці.