Компанія Apple створила пристрій, який призначений не для покупців. З його допомогою можна керувати iPhone, які запечатані в коробках.

Так, йдеться про гаджет, який схожий на планшет. Він здатен за допомогою бездротового з’єднання виводити зі сплячого режиму iPhone, не виймаючи з коробки. Достатньо просто покласти смартфон на пристрій.

Далі новинка зв’язується з iPhone і завантажує на нього оновлення операційної системи – на сьогодні це iOS 17. Після встановлення потрібних файлів, гаджет знову вимикає пристрій.

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Новику планують відправити по всіх сертифікованих магазинах Apple до кінця 2024 року. Це дасть змогу покупцям нових iPhone не чекати оновлень системи після першого запуску пристрою. Це може здатися дрібницею, але далеко не всі готові чекати. Тим паче оновлення iOS – це не тільки про дизайн та інтерфейс, а й про нові функції та поліпшену систему захисту.

Нагадаємо, що камеру топового iPhone 15 Pro Max визнали найкращою у світі – щоправда, це стосується фронтальної камери для селфі. Смартфон чудово підходить для відеоконференцій або знімання контенту з селфі.