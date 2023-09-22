Новенькі iPhone 15 та інші пристрої можуть допомогти Apple збільшити прибуток із продажів уперше за рік. Однак експерти вже спрогнозували, що покажуть публіці у 2024 році.

Якщо у корпорації не буде проблем із продажами в Китаї, то компанія зможе подолати позначку в $117,2 млрд виручки за рік. І хоча нові iPhone 15 і Vision Pro здивували користувачів і піднімуть прибуток компанії на новий рівень, аналітики вже озвучили, що ж нам покажуть у 2024 році.

Годиннику Apple Watch у 2024 році виповниться 10 років. Найближчими роками компанія хоче додати нові функції, пов’язані з медициною. Наприклад, монітор кров’яного тиску і медичний коучинг.

Зараз дивляться

В Apple планують зробити редизайн планшета iPad Pro – це будуть глобальні оновлення, з покращеними аксесуарами на кшталт Magic Keyboard з корпусом з металу.

Для своїх пристроїв компанія поліпшить і процесори – М3 будуть використовуватися в ноутбуках і комп’ютерах корпорації.

Очікується й більші екрани iPhone. Після того як цього року було проведено масштабний редизайн, наступного року iPhone Pro отримають трохи більші дисплеї. Екрани – ще один важливий фактор, що визначає оновлення апаратного забезпечення iPhone.

У 2024 році планується більш глибоке впровадження штучного інтелекту. Компанія вже працює над внутрішнім сервісом, аналогом Chat GPT від Microsoft і Bard від Google.

Нагадаємо, що Apple оснастила iPhone 15 новим захистом від підробок. Флагман надійшов у продаж 22 вересня, і на коробці з’явився спеціальний QR-код, який відображається тільки під ультрафіолетом. Примітно, що корпорація не повідомляла про нововведення.